Prefab datacenters zijn in opmars: met dank aan AI

De markt van ‘prefab modular datacenters’ doet het goed én staat voor een verdere verdubbeling tegen 2027. En daar heeft AI ook wel iets mee te maken.

Prefab modular (PFM) datacenteroplossingen zijn op zich als concept helemaal niet nieuw. Jaren – of beter decennia geleden – zagen we al de eerste ‘datacenter-in-a-box’ concepten opduiken: meestal concepten met (zee)containers. Het Belgische Automation was zelfs een van de pioniers in prefab datacenter oplossingen.

Maar belangrijk is wel de nuance dat we in de huidige PFM-oplossingen spreken over gestandaardiseerde modules, zo leren we in Rugvica, Kroatië. We zijn er op uitnodiging van datacenter-fabrikant Vertiv dat ons bijpraat in wat er speelt rond datacenters, de trends voor 2024 schetst én ons een rondleiding geeft in hun fabriek waar prefab datacenters gebouwd worden.

Volop FOMO

Dat dat specifieke segment van datacenter infrastructuur het momenteel goed doet, verbaast Vlad Galabov, analist bij onderzoeksbureau Omdia helemaal niet. De voordelen zijn duidelijk: snellere implementatie, kostenbesparing, schaalbaarheid, efficiëntie en minder bouwoverlast.

‘Maar je kan gerust stellen dat datacenters alsmaar meer AI factories worden. Dat betekent dat de nodige infrastructuur aangepast moet worden en wel snel. Een snelle manier is om dan prefab datacenter modules te gebruiken: zij zijn enablers voor de AI factory’, zegt Galabov. Volgens de analist heerst onder cloud service providers en bedrijven een grote FOMO (fear of missing out, nvdr), ‘een grote angst om het volgende spreekwoordelijke iPhone-moment te missen. Dus willen ze nu allemaal voordelen uit Gen AI halen en zie ik echt een soort nieuwe goudkoorts om de grootste waarde uit large language models (LLM’s) te capteren. Dat alles maakt dat we volgens mij nu echt in een periode van vijf jaar zitten waarin de capaciteit van datacenters gigantisch gaat groeien. En de prefab markt is een essentieel puzzelstuk in deze bouwfase. Specifiek voor het PFM-segment spreken we momenteel van een markt van 4 miljard dollar, maar die zie ik tegen 2027 aangroeien tot 7 miljard.’

Vlad Galabov (Omdia). © Vertiv

‘Nvidia is de enige die goed verdient aan AI’

Galabov ziet dat de top-10 van grootste data center operatoren momenteel al (jaren) modulaire oplossingen inzetten. Maar dat de markt voor prefab sneller gegroeid is dan eerst gedacht, heeft toch alles te maken met de opkomst van Gen AI sinds de lancering van ChatGPT meer dan een jaar geleden. ‘Maar Microsoft en OpenAI draaien nog altijd flink verlies aan ChatGPT. De enige die goed geld verdient aan Gen AI is momenteel Nvidia. Maar de echte top-GPU’s die nodig zijn voor trainingen van AI LLM’s waren het afgelopen jaar alleen toegankelijk voor een handvol bedrijven: Microsoft, Meta, Google en Amazon. Volgend jaar wordt dat anders: er komt een democratisering aan en we verwachten dat ook andere spelers de nodige GPU’s gaan kunnen kopen. Anders gezegd: de bredere marktacceptatie van Gen AI start pas volgend jaar’, meent de Omdia-analist. ‘En dat is dan weer goed nieuws voor de HPE’s en Dells van deze wereld die een eerder slecht jaar achter de rug hebben. Veel van de algemene computing-budgetten zijn namelijk naar AI verschoven en daar hadden HPE en Dell niet direct antwoorden op’, klinkt het.

In 2030 gaan datacenters al verantwoordelijk zijn voor 2% van alle elektriciteitsverbruik wereldwijd. En dat is nog een conservatieve schatting. Vlad Galabov Analist

Dat het prefab-model het beste kan profiteren in de groei van datacenters ligt volgens Galabov vooral aan de ‘perfecte storm’ die een aantal voordelen extra in de verf zet: de schaalbaarheid, maar vooral de snelheid van zowel oplevering als implementatie. ‘De AI-race is er eentje in tijd. Snelheid is essentieel als je de AI-race wil winnen. Vandaar dat we nu een verschuiving in budgetten zien: iedereen wil zo snel mogelijk nieuwe applicaties. Je moet nu eenmaal de schoenen hebben waarmee je het snelst kan lopen’, vat hij het met een analogie samen.

Momentum

Karsten Winther, president EMEA van Vertiv, spreekt van een momentum voor AI maar ook voor ‘zijn’ datacenterbusiness. ‘Gen AI is een gigantische katalysator voor de AI-markt en datacenters moeten die poweren. Begrijp me niet verkeerd, datacenters zouden zonder AI ook verder doorgroeien – want er is nu eenmaal nood aan alsmaar meer capaciteit door ons stijgend datagebruik – maar de vraag die AI brengt is toch totaal anders dan wat we de vorige jaren zagen’, zegt Winther.

‘Bij AI evolueren we meestal van CPU’s naar GPU’s. Dat zijn meer instructies. Dat brengt meer hitte met zich mee. Dan is koelen met alleen maar lucht al snel niet meer voldoende. Klanten kiezen dan voor een mix van air en liquid cooling om bijvoorbeeld tot 50 kilowatt te geraken.

Karsten Winther (Vertiv). © Vertiv

In de productiefaciliteit in Rugvica nabij Zagreb in Kroatië zien we hoe Vertiv prefab installaties bouwt voor klanten over heel Europa: ook in België. Op het buitenterrein krijgen we een container te zien met tweetalige – Nederlands, Frans – opschriften naast alle modules waarmee de datacenter-container uitgerust is. ‘Ja hoor, deze gaat binnenkort richting België’, lacht onze gids zonder er een naam van de klant in kwestie op te plakken.

Containers met maximale afmetingen op maat van de opleggers en het vrachtwagentransport voor alle duidelijkheid. Maar wat verderop tijdens de rondleiding lopen we toch door een ruimte waarvan het duidelijk is dat die véél groter is dan één container? ‘Deze bouwen we voor een Franse klant. Dit zijn eigenlijk vier containers die voor transport weer losgekoppeld worden’, vertelt de gids. Toch een opmerkelijke business, bedenken we ons: de stroomkabels, kabelgoten, lasnaden, … alles is berekend om uit elkaar gehaald te worden voor transport en weer in elkaar gezet te worden bij levering.

Productiefaciliteit van Vertiv nabij Zagreb (Kroatië). © Vertiv

Trends

Karsten Winther ziet voor 2024 een aantal trends die de datacenterwereld zullen domineren. ‘Nieuwe manieren van denken, het zoeken van nieuwe opportuniteiten om met energie om te gaan’, klinkt het. Broodnodig ook, want ‘in 2030 gaan datacenters al verantwoordelijk zijn voor 2% van alle elektriciteitsverbruik wereldwijd. En dat is nog een conservatieve schatting’, zegt Vlad Galabov. ‘Dynamic grid support, dat moet gewoon gaan gebeuren’, zegt Winther. Denk dan aan het ondersteunen van stroomnetten vanuit de datacenter-industrie en (her)gebruik van energie (helpen) faciliteren. ‘Een tweede trend is die van dual cooling waarover ik het net al had. Maar omdat klanten niet langer de tijd hebben om dit helemaal zelf te ontwerpen, is er dus de opkomst van prefab oplossingen’, besluit Winther.

Houten datacenter Helemaal aan het eind van de rondleiding stoppen we aan de nieuwe TimberMod die daags nadien officieel voorgesteld zou worden; een modulair datacenter, volledig opgetrokken in.. hout. Het is te zeggen: de buitenste behuizing – normaal gezien in lelijk staal of aluminium – is vervangen door fraaie houten latjes. Alsof er een sauna op je bedrijventerrein staat. Niet eens helemaal nieuw, zo horen we tijdens een panelgesprek. Mikael Svanfeldt, CTO van het Zweedse EcoDataCenter legt ons uit hoe het bedrijf al enige tijd datacenters volledig van hout bouwt.

Dé vraag die op ieders lippen ligt en die we ook moesten stellen: wat dan met de brandveiligheid? Hout is per slot van rekening een natuurlijke brandstof. Maar het hout dat Vertiv gebruikt blijkt geen onbewerkt hout, maar behandeld op zo’n manier dat het even brandveilig zou zijn als metaal. Het lijkt toch een beetje een gimmick, een staaltje greenwashing, maar Vertiv benadrukt dat TimberMod wel degelijk de totale koolstofvoetafdruk vermindert in vergelijking met het traditioneel gebruikte staal.

TimberMod: een houten datacenter, maar naar verluidt even brandveilig als in traditioneel staal.

Vertiv