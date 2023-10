Proact stelt Magnus Lönn aan als co-CEO

De Zweedse datacentergroep Proact heeft Magnus Lönn, voorheen directeur voor de Scandinavië en de Baltische staten, de titel van Deputy CEO gegeven. Waarom de huidige kapitein Jonas Hasselberg plots een rechterhand nodig heeft vertelt het bedrijf niet.

Om ‘de voortgezette groei en ontwikkeling van het bedrijf te ondersteunen’ promoveert Proact IT Group AB, een van de grootste Europese datacenter- en clouddienstproviders in Eruopa, zijn directeur voor de Nordics en de Baltische staten tot Deputy CEO. Magnus Lönn wordt daarmee de rechterhand van CEO Jonas Hasselberg.

‘Hij speelt een belangrijke rol in ons zakelijk succes, maar ook in onze strategische initiatieven en toekomstige groei’, zegt die laatste. ‘Magnus heeft een diepgaand inzicht in ons bedrijf, onze markten en de behoeften van onze klanten.’

Lönn werkt sinds 2022 als Business Unit Director voor de thuismarkten van het bedrijf, na eerdere internationale posities bij de technologiebeurs Nasdaq en Time People Group. Hij is een wetenschapper, met een Master in toegepaste fysica en elektrotechniek bij de universiteit van het Zweedse Linköping.

Er is geen direct aanwijsbare crisis aan de hand bij Proact IT Group. De omzet van het bedrijf steeg vorig jaar flink, naar 4,757 miljard Zweedse kronen (411,6 miljoen euro). Ook de nettowinst ging een mooi eind omhoog, naar 191,3 miljoen SEK (16,5 miljoen euro). Belangrijke overnames, zoals die van het Nederlandse Peopleware in 2019 en het Zweedse Compose IT System in 2016, liggen al eventjes in het verleden.