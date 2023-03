Proximus gaat als eerste gedeconnecteerde Google Cloud aanbieden

Proximus en Google gaan de komende vijf jaar een partnerschap aan waarbij de cloudoplossing van Google, los van Google Cloud, op datacenters in België en Luxemburg zal draaien.

Proximus is naar eigen zeggen de eerste om ‘Google Distributed Cloud Hosted’ aan te bieden. Een soevereine cloud met Google-technologie, maar zonder verbinding met de eigenlijke cloud en datacenters van Google zelf. Daarmee mikken beide spelers op diensten aan overheden, streng gereguleerde omgevingen en internationale organisaties.

De opzet laat toe dat Google en Proximus infrastructuur, diensten, API’s en tools leveren die voldoen aan vereisten voor soevereiniteit rond data, software of operationele werking. Zeker in omgevingen waar het belangrijk is dat de data het land of de EU niet verlaat, of data niet mag bewaard worden bij een niet-Europese speler (Google), kan dit een oplossing zijn.

Proximus zal de clouddiensten naar de markt brengen, de cloudtechnologie zelf is afkomstig van Google. Daartussen werkt Proximus ook samen met LuxConnect, een leverancier van datacenterdiensten die in handen is van de Luxemburgse staat. Zij zullen instaan voor de ontwikkeling van de clouddiensten voor België en Luxemburg.