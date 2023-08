Spectra specialiseert zich in langetermijnopslag: ‘Vroeg of laat eindigt alles op tape’

Heel wat organisaties zijn wettelijk verplicht om grote datavolumes gedurende lange tijd bij te houden. In de publieke cloud lopen de kosten dan echter al snel op. Ook na veertig jaar ziet Spectra Logic de markt voor tape alleen maar groeien.

Data News ontmoette Nathan Thompson, de oprichter en CEO van Spectra Logic, in het hoofdkwartier van zijn bedrijf in Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado. Hij ontving er een delegatie Europese IT-journalisten in het kader van de vijftigste editie van de IT Press Tour.

Thompson richtte Spectra Logic veertig jaar geleden op en is tot op vandaag eigenaar van het bedrijf. Spectra verwierf vooral bekendheid met zijn tape libraries. De onderneming realiseerde de voorbije decennia ruim tienduizend installaties, verspreid over tachtig landen. En opslag of archivering op tape mag dan vandaag misschien weinig spectaculair klinken, in de inkomhal van Spectra hangen 142 bordjes voor evenveel geregistreerde patenten. Anders gezegd: innovatie staat er centraal.

Kosten baren zorgen

‘Zeven op tien bedrijven maken zich zorgen over de oplopende kosten voor opslag’, zegt Nathan Thompson. En het ziet er niet naar uit dat die zorgen morgen zomaar verdwijnen. De voorbije twee jaar nam het datavolume bij bedrijven met gemiddeld 42% toe. Acht op tien IT-afdelingen vinden het lastig om het beheer van de data efficiënt te organiseren.

Spectra ziet daarbij ook de locatie van data veranderen. ‘Zowat 95% van nieuwe workloads gebeuren tegen 2025 in de cloud. 85% van de bedrijven stapt tegen dan over op cloud-first.’ Maar de belangrijkste vaststelling is dat die evolutie een heterogeen landschap oplevert. ‘Bedrijven combineren on-prem met verschillende clouds.’

On-prem kopie

Voor Spectra schuilt de opportuniteit in de nood aan opslag op lange termijn. De medische sector, onderzoeksgroepen van universiteiten, grote IT-spelers, mediabedrijven: allemaal moeten ze grote datavolumes bewaren – vaak wettelijk verplicht – gedurende een lange periode. Tape blijft daarvoor een bijzonder geschikt medium. ‘Natuurlijk kun je die data ook bij Amazon zetten’, zegt Thompson. ‘Maar wij zijn sneller en consistenter in onze prijszetting.’

Opslag in de publieke cloud mag dan relatief goedkoop zijn, het kost wel veel om de data er op te vragen. ‘Zodra je data opvraagt die bij Amazon in de langetermijnopslag zit, ben je op slag je initiële prijsvoordeel kwijt.’ Het verklaart waarom bedrijven er almaar vaker voor kiezen om ook on-prem een kopie van hun data te bewaren. ‘Dat is de tip die wij geven’, zegt Thompson, ‘want er zijn effectief bedrijven die hun data maar wat graag uit de cloud zouden willen terughalen, maar het zich simpelweg niet kunnen veroorloven.’

Centrale infrastructuur

Belangrijk is daarbij dat die on-prem opslag goed doordacht gebeurt. ‘We zien bij universiteiten vaak grote onderzoeksprojecten, met grote datavolumes. Maar evengoed faculteiten die los van elkaar opslagsystemen kopen, zonder overkoepelende, door de IT-afdeling gecoördineerde aanpak.’ De gevolgen laten zich raden. ‘Ze slaan data meer dan eens op. De ene opslagomgeving is te groot, de andere te klein. Sommige onderzoekers houden er op kantoor een eigen USB-schijf op na, andere zetten data in de cloud.’

Spectra pleit er in zulke gevallen voor om – in een nauwe samenwerking tussen business en IT – een centrale opslaginfrastructuur op te zetten. ‘Dat zorgt voor geconsolideerde storage, met het hergebruik van data als uitgangspunt’, klinkt het. ‘Het resultaat is een oplossing die zich voor de business gedraagt als een grote USB-stick.’

Moderne oplossing op tape

De verkoop van Spectra verloopt in de grote meerderheid van de gevallen via resellers. Voor de uitwerking van grote installaties werkt het bedrijf ook met leveranciers van software voor data management, zoals Arcitecta of Versity.

In de visie van Spectra belanden alle data daarbij vroeg of laat op tape. Onder meer in de mediasector blijkt er veel vraag naar moderne oplossingen op tape. De BBC en het Amerikaanse NBC gebruiken Spectra om content op tape te bewaren. In België is Swift een klant van Spectra.