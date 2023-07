Storage-specialist Nyriad: ‘Opslaginfrastructuur is niet langer de bottleneck’

Grote mediabestanden binnenhalen, bewerken en weer opslaan: in een klassieke opslagomgeving gaat daar vaak erg veel tijd over. Nyriad bedacht een oplossing die het mogelijk maakt zulke grote files ‘in-line’ te behandelen, met een enorme tijdwinst als resultaat.

De roots van Nyriad liggen in Nieuw-Zeeland. Het bedrijf ontstond er om een op GPU gebaseerde oplossing te bouwen voor de Square Kilometer Array (SKA), de grootste radiotelescoop van de wereld. ‘De SKA heeft een extreme uitdaging op het vlak van data’, zegt Derek Dicker, CEO bij Nyriad. ‘We bouwden er een compleet nieuwe architectuur voor op basis van GPU.’ De R&D-afdeling van Nyriad is in Nieuw-Zeeland gebleven, maar het hoofdkwartier bevindt zich intussen in de VS, waar Data News het bedrijf sprak.

De architectuur van Nyriad – die CPU en GPU combineert – bleek ook in andere industrieën goed van pas te komen. Zo behoren media en entertainment tot de belangrijkste doelgroep van het bedrijf, onder andere in het kader van video-rendering en postproductie, maar ook back-up en archivering. ‘Het gaat doorgaans om grote mediabestanden, met workloads die tegelijk lopen en waarbij downtime en slechte performantie echt tot problemen leiden’, zegt Dicker.

‘De vlotte werking van de opslag is essentieel. Wanneer bij een filmproductie de camera 8K-beelden rechtstreeks naar de opslag doorstuurt, mag dat absoluut niet haperen. Anders is er achteraf misschien een reshoot nodig, wat moeilijk en duur is.’ Ook wanneer iemand tijdens de postproductie de beelden ophaalt om te bekijken, moet dat vlot verlopen.

Performantie

Het probleem met klassieke on-prem storage is dat bedrijven verplicht zijn compromissen te sluiten, legt Dicker uit: ‘Vaak is de performantie onvoorspelbaar, zeker in het geval van simultane multi-client workloads. Het is de architectuur zelf die aan de basis ligt van de inefficiëntie.’ Als je een bestaand platform wil schalen, heb je een grote en dure cache nodig om de uitdagingen van de dataschijven (RAID) op te vangen. En je moet het netwerk versterken om vlot te kunnen werken met de datapartities (RAIN) die over het systeem verspreid zitten. ‘En bovenal: er is te weinig resilience. Zodra de tweede drive faalt – die als reserve optreedt voor de eerste – heb je al dataverlies.’ Probeer je dat toch allemaal aan te pakken – grotere cache, sterker netwerk, meer drives – dan kom je uit bij een enorm complexe en dure oplossing.

Het antwoord van Nyriad – met zijn UltraIO-opslagsysteem – bestaat vooral uit het aanbieden van voorspelbare performantie, via een software-defined systeem dat op GPU draait. ‘Dat doen we door alle capaciteit en performantie beschikbaar te stellen voor alle servers’, zegt Brian Cook, director Systems Engineering. ‘Ook als je veel drives verliest – zelfs tien of twintig – dan behouden we toch tot 95% van de optimale performantie.’ Dat biedt ook een praktisch voordeel. ‘Het is mogelijk in het systeem een kapotte drive te vervangen wanneer je maar wil. Je hoeft dus niet langer midden in de nacht hals over kop naar het datacenter te komen omdat er een drive kapotging.’

CGI

Brian Cook geeft het voorbeeld van Digital Image, een Amerikaans reclamebureau dat onder meer video-advertenties maakt. De sector maakt meer en meer gebruik van CGI of digitaal gegenereerde beelden. Dat levert enorm zware mediafiles op. ‘Vroeger moesten ze een kopie nemen in lagere resolutie, gewoon omdat het anders niet lukte met zo’n file te werken. Met die kopie gebeurde de montage en bewerking. De files waren zo groot dat het kopiëren, bewerken en weer opslaan ervan al snel ruim twee dagen in beslag nam.’ Maar klanten willen heel snel met hun advertentie op antenne, vaak al een week na de bestelling. Dan is het vervelend dat je twee dagen verliest omdat je storage niet kan volgen.

Nyriad lost het vraagstuk op door in-line te werken: rechtstreeks op de originele data. ‘Dat levert een enorme tijdwinst op. Bovendien blijft de oorspronkelijke kwaliteit van het beeld behouden.’ In plaats van met drie opslagsystemen te werken – één voor postproductie, één voor rendering en één voor opslag – doet Digital Image nu alles binnen UltraIO. ‘De opslaginfrastructuur is niet langer de bottleneck’, zegt Cook. ‘Het beheer is eenvoudiger en het stroomverbruik is gedaald.’ UltraIO biedt bovendien een compacte opstelling. Een systeem met een capaciteit van 3,6 PB past in een rack van zestien units.