Tesla zou eigen datacenters willen bouwen

De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla lijkt zijn eigen datacenters te willen ontwerpen en bouwen. Het bedrijf zoekt daarvoor intussen gekwalificeerd personeel, meldt website The Register.

Zo is er bij Tesla momenteel een vacature voor een Senior Engineering Program Manager, Data Centers. Deze persoon gaat vanuit het kantoor in Austin, Texas de bouw van de Tesla-datacenters in goede banen leiden, ‘van concept tot lancering’.

Supercomputer

Tesla zoekt specifiek naar sollicitanten met technische ervaring in datacenterontwerp, infrastructuursystemen en distributietechnologie. De voorkeur gaat verder uit naar kandidaten met een Bachelor of Science in onder meer mechanica, bouwkunde of elektrotechniek. Ervaring met regelgevende instanties om bouwprojecten van de grond te krijgen is eveneens een pre.

Waarom het bedrijf van miljardair Elon Musk ervoor kiest om zelf datacenters te bouwen, is niet bekend. Wel is geweten dat de autoconstructeur aan een supercomputer werkt om software voor autonoom rijden te ontwikkelen, en dat het voor dat doeleinde ook al een machine met 5.760 GPU’s in gebruik heeft. Door de grote warmteontwikkeling van dat soort hardware zijn conventionele datacenters niet altijd geschikt. Mogelijk verklaart dat waarom Tesla zijn eigen datacenters wil ontwikkelen, die het niet voor niets omschrijft als ‘de eersten in hun soort’.

Telemetriegegevens

Een andere voor de hand liggende reden waarom Tesla meer/eigen datacenters nogdig heeft, is dat zijn voertuigen tjokvol zitten met computers die bijvoorbeeld flink wat telemetriegegevens uploaden. De automaker biedt daarnaast verschillende onlinediensten aan.

Hoe hongerig Tesla is naar datacenterruimte, blijkt tevens uit het feit dat de fabrikant naar verluidt ook datacenters in gebruik heeft genomen die door de reorganisaties bij berichtendienst X (voorheen Twitter, een ander bedrijf van Elon Musk) overbodig zijn geworden.

In samenwerking met Dutch IT Channel.