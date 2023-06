Volumez hertekent kijk op cloudopslag

Beloftevolle starters dromen van world domination. Volumez is daarin niet anders. ‘Wat Kubernetes betekent voor compute, willen wij zijn voor alles wat met data te maken heeft.’

Volumez omschrijft zichzelf als een data-infrastructuurbedrijf. De start-up werkt vanuit Silicon Valley, maar heeft onder meer via CEO Amir Faintuch en adviseur Shmuel Shottan een duidelijke link met de Israëlische IT-sector. Het bedrijf haalde in april twintig miljoen dollar kapitaal op.

Jaren voorsprong

Vandaag is de markt nog sterk versnipperd, stelt Volumez, met een heleboel leveranciers van cloudopslag. ‘We lopen twee à drie jaar voorop’, zegt Field CTO Brian Carmody. ‘Heel wat spelers werken aan een oplossing voor orkestratie. Alleen wij zijn er met onze SaaS orkestrator nu al. Net zoals in de wereld van compute vandaag alles op de combinatie van Linux en Kubernetes draait, zou dat voor data daarom zomaar de combinatie van Linux en Volumez kunnen worden.’

Volumez maakt het verschil met een architectuur die een bedrijf controle biedt over de voorwaarden waaraan de cloudopslag moet voldoen: met name op het vlak van latency, schaalbaarheid en beschikbaarheid. ‘Een cloudprovider maakt typisch gebruik van Amazon EBS’, legt Brian Carmody uit. ‘Voor bedrijven die die dienst gebruiken is dat een black box. Jazeker, Amazon biedt een basisniveau van resilience en datadiensten, maar zodra je heel gericht eisen stelt op het vlak van performance, wordt het heel snel heel duur.’

Return on latency

Het alternatief dat Volumez biedt, verdeelt ruwe instance storage over logische volumes. ‘We doen dat op een open manier, volledig in het Linux-datapad, met een sterke resilience en – vooral – met een prijs-performanceverhouding die tien keer die van Amazon EBS overstijgt.’ De eigenlijke opslag gebeurt op Amazon EC2 of Microsoft Azure. ‘Het verschil schuilt in de controle die je als bedrijf krijgt. Momenteel bieden we – gegarandeerd – 1,5 miljoen IOPS, bij een latency van 300 microseconden en een bandbreedte van 12 GB/s.’

John Blumenthal (links), Chief Product Officer bij Volumez: ‘Het gaat om return on latency. Er ontstaat extra efficiëntie wanneer je meer transacties per seconde kunt doen.’



Brian Carmody (rechts), Field CTO bij Volumez: ‘Net zoals in de wereld van compute vandaag alles op de combinatie van Linux en Kubernetes draait, zou dat voor data daarom zomaar de combinatie van Linux en Volumez kunnen worden.’

Waarom die hoge snelheid zo belangrijk is? ‘Time is money’, zegt John Blumenthal, de voormalige VP Data Services van HPE die vorige maand de overstap naar Volumez maakte. ‘Er is zoiets als return on latency. Er ontstaat extra efficiëntie wanneer je meer transacties per seconde kunt doen. Je hebt dan namelijk ook minder hardware nodig, en dus minder energieverbruik en minder applicatiekosten.’

Staalharde garanties

InterSystems is één van de eerste grote bedrijven die de visie van Volumez volgt. Onder meer banken maken gebruik van het dataplatform van InterSystems in de cloud. ‘Die banken moeten onder meer miljarden transacties beoordelen op frauderisico’, zegt Luca Ravazzolo, Product Manager bij InterSystems. ‘Dat moet in minder dan 500 milliseconden gebeuren, op een platform dat honderd procent beschikbaarheid garandeert. Lukt dat niet, dan krijgen we daar boetes voor aangerekend.’

InterSystems vond in Volumez een partner die de geëiste garanties hard kon maken, terwijl het bedrijf tegelijk in de publieke cloud kon blijven – en zo dus een dure datarepatriëring uit de cloud wist te voorkomen. InterSystems maakt de geboden SLA waar, met minder boetes en meer omzet als gevolg. ‘Het gebruik van de beschikbare rekenkracht is ook verbeterd, waardoor onze operationele kosten in de cloud eveneens zijn afgenomen.’

Gesloten lus

Intussen kijkt Volumez verder vooruit. ‘Wat als we het hele verhaal serverless konden vertellen’, vraagt Brian Carmody zich af. ‘Een bedrijf zou dan kunnen aangeven welke storage met welke eigenschappen het nodig heeft, waarna Volumez instaat voor de connectie met de juiste cloud. Die vorm van autoprovisioning zijn we aan het bekijken. Dat zou de lus sluiten.’