ZettaScale: weg met de digitale Frankenstein

Het protocol van het Franse bedrijf moet het makkelijker maken om op een gedecentraliseerde manier gebruik te maken van communicatie, opslag en rekenkracht – en geld te verdienen of te besparen met data.

‘De huidige technologie loopt tegen haar limieten aan’, zegt Angelo Corsaro, CEO en CTO bij ZettaScale, een Franse start-up met zestig medewerkers. ‘Dat hoeft ook niet te verbazen. Veel van de technologie die we vandaag gebruiken, is dertig of veertig jaar geleden ontwikkeld.’

Tijdens een presentatie voor de IT Press Tour legde Angelo Corsaro uit waar het dan fout loopt. ‘We zitten opgezadeld met een digitale Frankenstein.’ Van microcontroller tot datacenter: het zijn allemaal losse elementen, verschillende technologieën die met een grove steek aan elkaar zijn genaaid. ‘En je moet er nog een paar extra aan toevoegen als je data storage wil aanpakken, want er bestaat niet zoiets als één protocol.’

IP kan niet alles

Dat is op zich geen nieuw vraagstuk. ‘IP (Internet Protocol) is wat toeliet om van Arpanet het internet te maken’, aldus Corsaro. ‘Voor IP bestond, liep alles gewoon heel moeilijk. Uiteindelijk groeide IP uit tot hét algemene protocol. Vandaag gebruiken we het op plaatsen waarvoor het oorspronkelijk totaal niet bedoeld was.’

Maar IP biedt niet het antwoord op iedere vraag. ‘IP wisselt datapakketjes uit tussen twee machines. Alleen zijn moderne applicaties rond data gebouwd. IP volstaat niet, waardoor er andere protocollen nodig zijn, zoals MQTT voor IoT of DDS voor robotics. En zo kom je dus uit bij weer een nieuwe digitale Frankenstein.’

Toegang tot data

ZettaScale bedacht daarom een oplossing die niet op IP-adres zoekt, maar op data: Zenoh. Het gaat om een technologie voor het beheer van data in beweging, in rust of in bewerking, van cloud tot microcontroller. Met het protocol mikt ZettaScale vooral op edge computing en zelfrijdende oplossingen, zoals auto’s, vorkheftrucks of treinen.

Zelfrijdende auto’s, bijvoorbeeld, zorgen voor heel nieuwe uitdagingen op het vlak van data. ‘Zo’n auto is een black box, waarin zich grote hoeveelheden data bevinden’, zegt Angelo Corsaro. “Al die data naar de cloud sturen, dat gaat zomaar niet. De volumes zijn erg groot, waardoor dat dataverkeer erg veel energie zou kosten. Want dat is het probleem vandaag: het gaat niet zozeer om de data zelf. De nood aan energie vormt de drempel.’

Toch is toegang tot die data nodig. ‘Stel dat er een ongeval gebeurt met zelfrijdende auto’s: daar zijn dan digitale getuigen van, zoals beelden van net voor de aanrijding. Maar hoe kom je aan die data? Ze bevindt zich namelijk alleen lokaal in de betrokken auto’s. Of het gaat om data in de edge, bijvoorbeeld van verkeerslichten.’ Zenoh laat toe specifiek op die data te zoeken – en dus niet via IP.

Grotere efficiëntie

ZettaScale ontwikkelde Zenoh in Rust. Het bedrijf maakt zich sterk dat het protocol overal draait: Linux, Window, MacOS, enzovoort, zowel peer-to-peer als gerouteerd. ‘Stel dat je thuis met de app op je smartphone contact wil maken met je slimme thermostaat’, geeft Angelo Corsaro als voorbeeld, ‘dan gaat dat via Zenoh peer-to-peer. Met MQTT verloopt de communicatie altijd via het datacenter: een traject van soms duizenden kilometers, ook als sta je net naast je thermostaat. Qua energieverbruik is dat waanzin – zelfs zonder rekening te houden met het verbruik van het datacenter.’

Een ander voorbeeld geeft aan hoe de gewonnen efficiëntie zich ook financieel vertaalt. ‘Wanneer een robot iedere minuut via DDS een stukje data doorstuurt, kom je na een jaar aan 1,8 GB. Met Zenoh is dat maar 157 MB.’ Is dat zo belangrijk dan? Volgens Angelo Corsaro is de rekening vlug gemaakt. ‘Voor een offshore sensor betaal je 8 dollar per MB. Met Zenoh bedraagt de rekening dan 1.256 dollar, met DDS lig je aan 14.400 dollar.’

‘We willen het zelf doen’

In het klantenportfolio van ZettaScale bevinden zich bedrijven als Fujitsu, General Motors, de Nederlandse spoorwegbeheerder ProRail en de Franse en Zwitserse luchtverkeersleiding. Mogelijk zou ZettaScale sneller kunnen groeien onder de vleugels van een grote technologiespeler. ‘Daar bedanken we voor. We willen het zelf doen, onder andere met een nieuwe investeringsronde in 2024.’ Al blijft het lastig om vanuit Europa de wereld te veroveren. ‘Onder andere omdat China overinvesteert in zijn eigen bedrijven.’