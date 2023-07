Databeheerder Arcitecta werkt op de achtergrond: ‘We hebben niet eens een verkoopafdeling’

Het makkelijkst laat Arcitecta zich omschrijven als de fichebak die je vroeger in de bibliotheek vond, maar dan digitaal – en net iets meer gesofisticeerd. Het bedrijf werkt al vijfentwintig jaar op de achtergrond. ‘We hebben niet eens een verkoopafdeling.’

Data News ontmoette Arcitecta tijdens een bezoek aan het hoofdkwartier van Spectra Logic in Colorado, in het kader van de IT Press Tour. Arcitecta, opgericht in het Australische Melbourne in 1998, heeft een lange historiek als bedenker van oplossingen van lastige problemen rond databeheer. ‘Het doel is altijd duidelijk: zo veel mogelijk waarde uit data halen’, zegt Bob Murphy, VP Marketing bij Arcitecta.

Zijn bedrijf doet dat door te mikken op lagere kosten, snellere resultaten en een betere vindbaarheid, toegankelijkheid en herbruikbaarheid van data. Typerend is dat de software automatisch schuift met data tussen verschillende types opslag – de zogenaamde storage tiers – op basis van de analyse van het datagebruik. ‘We realiseren een kostenreductie door zo weinig mogelijk data onnodig in de duurste storage te houden.’

Digitale fichebak

Klassieke software voor data management scant de bestandssystemen en bouwt zo metadata op. ‘Alleen is de scanning moeilijk vol te houden naarmate de datavolumes groeien’, zegt Bob Murphy. Bovendien gebruikt die klassieke software gewone, off the shelf databases. ‘Maar zodra daar een miljard files op staan, trekken die het niet meer. En omdat de prijszetting van die software aan datacapaciteit is gekoppeld, gaat het budget ook nog eens door het dak.’ Bij Arcitecta speelt dat laatste alvast geen rol: niet het datavolume, maar het aantal gebruikers bepaalt er de prijs.

Bovendien gaat Arcitecta niet in de datastores op zoek naar metadata – out of band – maar werkt ze in het datapad. ‘Kijk, het gebruik van metadata is uiteraard niet nieuw’, zegt Murphy. ‘Denk aan de papieren fichebak van een klassieke bibliotheek.’ In de fichebak vond je heel snel waar – in welke gang, in welk rek – je de echte data – het boek – kon vinden. ‘Wij doen net hetzelfde, maar dan digitaal. Doorgaans slaan we 1 kB data op per file. Voor een database met een miljard files, komen we zo aan 1 TB metadata.’

Boeltje

Bedrijven gebruiken Arcitecta meestal voor zogenaamde secondary storage: data die niet actief in gebruik zijn, zoals back-ups en archieven. Ze doen dat in combinatie met opslagsystemen die daarop toegespitst zijn, zoals de tape libraries van Spectra Logic. Typische klanten van Arcitecta zijn onderzoekscentra en farmabedrijven. ‘Onze doelgroep bestaat eigenlijk uit bedrijven die van hun storage een boeltje hebben gemaakt en niet meer weten waarop of waaraan’, lacht Bob Murphy.

‘Ik herinner me een universiteit die voor ieder nieuw project een aparte opslagserver voorzag. Op de duur viel dat niet meer te beheren. Arcitecta vormt er nu een laag bovenop al die servers, wat een eengemaakt zicht biedt op alle data.’ Zo helpt Arcitecta bedrijven al vijfentwintig jaar, in relatieve anonimiteit. ‘Alles loopt via referenties en mond-tot-mondreclame. We hebben nooit echt aan marketing gedaan, hebben zelfs geen verkoopafdeling.’