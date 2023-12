De juiste data, automatisch op de juiste plaats

Met adaptive data placement zorgt DataCore ervoor dat een organisatie haar beschikbare middelen voor dataopslag optimaal inzet. Het bedrijf blijft zijn actieterrein uitbreiden, maar tot nader order ontbreekt er nog altijd een geschikte oplossing voor file storage.

DataCore ontstond in 1998 in Florida. Het bedrijf telt zowat tienduizend klanten, samen goed voor dertigduizend installaties of een totaal datavolume van 1,1 exabyte. DataCore heeft zijn activiteiten uitgebouwd rond software-defined storage, onder andere als pionier in SAN-virtualisatie. Het vlaggenschap van DataCore is SANsymphony, een oplossing voor block storage. Maar CEO Dave Zabrowski – aan boord sinds 2018 – blijft het portfolio van het bedrijf verbreden. Dat gebeurde via een reeks overnames, onder meer van Caringo en Object Matrix (beide met oplossingen voor object storage), en met de lancering van de nieuwe divisie Perifery, met het product openEBS PRO, een datastore voor Kubernetes.

‘De opslag van data blijft uitdagend’, aldus Pierre Aguerreberry, VP Sales voor Zuid-Europa bij DataCore, tijdens een ontmoeting met Data News in Madrid, in het kader van de IT Press Tour. ‘Schaalbaarheid is er duidelijk één van. Tegen 2025 zal 80% van alle data ongestructureerd zijn. Maar ook databeheer op zich is een uitdaging. De volumes blijven snel groeien. Er is veel druk op security, want de kosten voor een datalek stijgen. Ook algemeen nemen de kosten voor databeheer toe – met name de kosten voor opslag en security – terwijl het voorziene budget doorgaans daalt’

Automatische toewijzing

Dat zorgt voor een ongemakkelijke spreidstand. Maar, zo stelt DataCore, wanneer tien procent van de data van een bedrijf verantwoordelijk is voor negentig procent van de beweging in die data, dan valt er efficiëntiewinst te rapen door beter te focussen. ‘Het is bijvoorbeeld niet nodig om al je cold data op dure primary opslag te zetten’, legt Pierre Aguerreberry uit. ‘Die data moet of wil je wel bewaren, maar je moet ze niet snel kunnen inkijken.’ Alleen is het uiteraard jammer dat die negentig procent van de data mee beslag legt op de middelen die beschikbaar zijn.

De klassieke oplossing is kiezen voor optimalisatie, ofwel in termen van performantie, ofwel in termen van capaciteit. Met de introductie van adaptive data placement biedt DataCore een alternatief. ‘We combinering automatische data tiering met inline datadeduplicatie en -compressie op hetzelfde opslagvolume’ zegt Alexander Best, Senior Director Product Management. ‘Dat zorgt voor veel kortere reactietijden bij applicaties die hot data gebruiken, terwijl de kosten voor de opslag van cold data omlaag gaan.’ Anders gezegd: adaptive data placement zorgt ervoor dat hot data op hun reguliere opslagplaats kunnen blijven, terwijl cold data naar lagere tiers verschuiven. DataCore heeft het in dat verband over auto-tiering.

Op zoek naar de juiste match

Met SANsymphony (software-defined), Swarm (S3-native, uit de overname van Caringo) en openEBS PRO (container-native) dekt DataCore een groot stuk van de opslagnoden van een bedrijf af. Ook op het vlak van AI wil DataCore de boot niet missen. Het bedrijf heeft in dat verband Workflow Intelligence Nexus overgenomen, een ontwikkelaar van workflows die op AI steunen, wat het mogelijk moet maken om sneller AI-functionaliteiten aan zijn oplossingen toe te voegen.

Toch blijft er een duidelijke leemte in het portfolio van DataCore: file storage. Maar daar heeft het bedrijf een heldere uitleg voor. ‘We vonden tot nu toe nog niet het juiste file storage-bedrijf om over te nemen’, klinkt het bij Pierre Aguerreberry. ‘We willen niet zomaar het eerste het beste bedrijf overnemen, om toch maar te kunnen zeggen dat we het hele spectrum afdekken.’ DataCore wil die overname dus ooit wel doen, maar dan alleen wanneer er een echte match is. ‘Stel dat we een acquisitie doen die later niet blijkt te slagen: dat zou nefast zijn voor de goede naam die we hebben opgebouwd in block en object storage. En die goede naam gooien we uiteraard niet zomaar te grabbel.’