Oracle brengt Java 20 uit met ‘duizenden verbeteringen’

Oracle heeft een nieuwe versie aangekondigd van Java, een van ’s werelds meest gebruikte programmeertalen en ontwikkelingsplatformen. Java 20 (Oracle JDK 20) biedt volgens de ontwikkelaar ‘duizenden verbeteringen’ op het gebied van prestaties, stabiliteit en beveiliging.

De nieuwste functies van Java 20 worden dezer dagen gepresenteerd op het Oracle DevLive Level Up-eventement dat wordt gehouden van 20-23 maart in Redwood Shores, Verenigde Staten, en dat ook online is te volgen.

De nieuwste Java Development Kit (JDK) omvat updates en verbeteringen met zeven zogeheten JDK Enhancement Proposals (JEP’s). De meeste van deze updates zijn follow-up’s die de functionaliteit verbeteren die in eerdere releases werd geïntroduceerd.

Amber, Panama en Loom

JDK 20 biedt daarnaast onder meer taalverbeteringen uit het OpenJDK-project Amber (record-patronen en patroonmatching voor switch), verbeteringen uit het OpenJDK-project Panama (voor het verbinden van Java Virtual Machine) en functies afkomstig uit Project Loom (thread-scoped waarden, virtuele threads en gestructureerde concurrency). Die moeten ervoor zorgen dat het schrijven, onderhouden en observeren van simultaan uitgevoerde applicaties met hoge doorvoer beter worden gestroomlijnd.

‘Java helpt ontwikkelaars al meer dan 25 jaar om de volgende generatie robuuste, schaalbare en veilige applicaties te ontwerpen en te bouwen’, aldus Georges Saab, Senior Vice President of Development (Java Platform) en tevens voorzitter van Oracles OpenJDK Governing Board. ‘De innovatieve nieuwe verbeteringen in Java 20 weerspiegelen de visie en unieke inspanningen die de wereldwijde Java-community over de jaren heeft opgeleverd.’

Oracle brengt elke zes maanden nieuwe Java-functies uit via een vast releaseschema.