Gartner berekent dat een VMware-migratie kostelijk kan zijn

Gartner roept bedrijven op goed na te denken voor ze wegmigreren van VMware. De stap, die veel organisaties willen nemen na veranderingen door Broadcom, zou wel eens lang en kostelijk kunnen worden. Maar wie het uitstelt kan nog kostelijker uitkomen.

Gartner heeft een assessment gemaakt voor bedrijven die denken aan een grootschalige migratie van VMware. Dat rapport baseert zich wel op erg grote organisaties die tweeduizend of meer virtual machines draaien op een honderdtal servers, met projecten die 18 tot 48 maanden in beslag nemen. Volgens Gartner zou de migratie van elke virtuele machine in zo’n scenario tussen de 300 en 3.000 dollar kosten. Zo’n migratie in kaart brengen zou al zeven tot tien voltijdse krachten een maand tijd kosten. Gartner berekent nog eens zes mankrachten die negen maanden bezig zijn met de technische evaluatie van zo’n verhuis.

Volgens Gartner ligt een deel van het probleem bij het feit dat VMware voor veel organisaties niet alleen een hypervisor levert, maar ook netwerkdiensten, opslag en beheer van die infrastructuur. ‘Migreren van VMware’s server-virtualisatieplatform betekent ook dat veel aspecten van die investeringen ontward moeten worden’, zo schrijft het bedrijf in zijn rapport.

Wacht niet te lang

Het idee van VMware migraties duikt de laatste tijd vaker op, sinds Broadcom de virtualisatiespecialist heeft overgenomen. Met die deal kwamen ook een reeks aanpassingen in abonnementenformules die niet elke organisatie kan appreciëren.

Wie over een migratie nadenkt, kijkt dus mogelijk tegen een stevige reis aan, maar kan ook best niet te lang wachten, zegt Gartner analist Michael Warrilow aan techsite The Register. Gezien de verhuis zo lang duurt, en Broadcom meestal met contracten van twee tot drie jaar werkt, gaan bedrijven waarschijnlijk een paar keer over hun diensten moeten onderhandelen. En de kans zit er in dat Broadcom de prijzen de komende jaren nog opdrijft.