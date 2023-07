Gartner: ‘Nieuwe Java-licenties van Oracle kosten twee tot vijf keer zoveel’

Nieuwe licenties van Oracle voor Java gaan bedrijven twee tot vijf keer meer kosten dan het oude licentiemodel. Dit blijkt uit een analyse van Gartner waarover The Register bericht.

Oracle introduceerde begin dit jaar nieuwe licentievoorwaarden voor Java. Het Java SE Universal Subscription-abonnementsmodel is gebaseerd op een tarief per medewerker per maand, en dat pakt voor bedrijven gevoelig duurder uit. Het model richt zich op het gebruik van Java SE op desktopsystemen, servers en in de cloud.

Goedkopere alternatieven

Marktonderzoeker Gartner verwacht dat veel bedrijven goedkopere alternatieven gaan onderzoeken, en wel in die mate dat in 2026 acht op de tien Java-applicaties op Java-runtimes van andere leveranciers zullen draaien. Denk daarbij aan Azul, Amazon Coretto en IBM Semuru. Dit percentage ligt momenteel op 65 procent.

Gartner waarschuwt verder dat Oracle actief zal controleren op het naleven van de nieuwe licentievoorwaarden. Het stelt dat veel bedrijven daardoor straks waarschijnlijk tegen ongeplande ‘non-compliance’ boetes zullen aanlopen. Zo’n dertig procent van de bedrijven die Java gebruikt, zou niet voldoen aan de voorwaarden die Oracle gebruikers contractueel oplegt.

