Gladiatorengevecht in de opslagmarkt

De datavolumes die bedrijven beheren, blijven razendsnel groeien. Tegelijk gaat de opslagmarkt door een consolidatiefase. ‘Het is een gladiator death match’, zegt Anand Babu ‘AB’ Periasamy, CEO bij MinIO. ‘Alleen de winnaar blijft over.’

MinIO is één van de sterkhouders in de strijd tussen de gladiatoren. Het bedrijf kiest voor de combinatie van cloud, Kubernetes en object storage. Of nog: MinIO Object Storage is een Kubernetes-native object store, ontwikkeld voor data-infrastructuur op grote schaal. Het gaat om een openbrontoepassing, die gratis beschikbaar is. MinIO vormt daarbij de laag tussen applicaties als Veeam of Elastic enerzijds, en Kubernetes anderzijds. De sterkte van het getal is daarbij belangrijk. ‘Het gaat erom de grootste te zijn. We zijn intussen al goed voor 1,2 miljard Docker pulls’, stelt AB Periasamy. ‘Tegelijk streven we eenvoud na. Onze software is kleiner dan 100 MB.’

Vandaag draaien workloads van bedrijven overal. Opvallend is daarbij dat MinIO niet alleen een verschuiving richting de cloud ziet. ‘Bedrijven brengen evengoed hun workloads uit de cloud weer naar een on-premise omgeving. Een cloudtraject is geen rechte lijn van het ene punt naar het andere, maar een cirkel. Bedrijven gaan van on-prem naar cloud voor een specifieke reden, zoals schaalbaarheid. Maar ze keren later mogelijk naar on-prem terug, bijvoorbeeld omwille van de kosten.’

Mee in Kubernetes

Voor MinIO is de cloud dan ook geen locatie, maar een operationeel model, met Kubernetes als grote kracht achter de schermen. ‘Kubernetes laat toe om resources beter te beheren op grote schaal’, klinkt het. ‘Beter dan iedere technologie die eraan voorafging.’ MinIO is Kubernetes-native technologie – en surft zo mee op het momentum. ‘De object storage zit mee in de Kubernetes-omgeving. Dat is iets heel anders dan storage die Kubernetes ondersteunt. Kubernetes-native opslag is niet aan een appliance of aan bare metal gelinkt. De opslag is daardoor niet langer vendor-managed, maar customer-managed.’

In dat verhaal is schaalbaarheid heel belangrijk. Bedrijven kijken aan tegen een explosie in het volume van ongestructureerde data. Het gaat niet meer om terabytes, maar om petabytes. ‘Tegelijk neemt ook de geografische diversiteit onder de data toe’, vervolgt AB Periasamy. ‘Dataverkeer gaat over alle grenzen, ook die van continenten.’ Dat brengt de economische kant van de zaak naar voren. ‘De kosten swingen de pan uit, met name in de cloud. Wie erin slaagt een betere architectuur te realiseren, krijgt ook het economische verhaal onder controle.’ Of nog: wie een modern data lake uitbouwt, bijvoorbeeld in het kader van AI-toepassingen, kan niet om object storage heen.

Open source

Andere opslagspelers zien dat ook – en zitten uiteraard niet stil. Het was dan ook met bijzondere interesse dat MinIO de release van Nutanix Objects bestudeerde. Volgens MinIO is dat product meer dan zomaar gebaseerd op MinIO Object Storage. In een blogpost stelde MinIO dat Nutanix de opensourcelicentie schond door Nutanix Objects als een eigen product te verkopen, zonder aan de gebruikers te melden dat de oplossing MinIO-technologie bevat.

‘Kijk, wij zijn echt voorstanders van open source’, zegt AB Periasamy. ‘Maar je moet de regels volgen. Misbruik van de formule haalt het hele principe van open source onderuit.’ MinIO zit danig verveeld met de hele kwestie, onder meer omdat Nutanix Objects van diverse analisten lovende kritiek kreeg. Het bedrijf overweegt een rechtszaak. ‘We kunnen dit toch niet zomaar laten passeren? Daar zouden we onszelf – en onze klanten – geen dienst mee bewijzen.’ Voor AB Periasamy is het eenvoudig. ‘Je kunt niet zomaar een opensourceproduct nemen, daarop werken en het vervolgens verkopen als proprietary software. Toon aan wat je ermee deed, wat je verbeterde, en deel het weer met de community. Dat is net het doel van open source.’