Apple lanceert drie nieuwe M3-chips, verpakt in nieuwe MacBooks en iMacs

Apple kondigt een nieuwe iMac, nieuwe MacBook Pro’s en drie M3-chips aan, die de computers krachtiger én efficiënter moeten maken.

Volgens Apple zijn de M3-chips de eerste voor een desktopcomputer die gebaseerd zijn op 3-nanometertechnologie. Die nieuwe chips moeten veel betere prestaties leveren, terwijl ze ook de batterij sparen, zo meldde de techgigant op het ‘Scary Fast’ evenement maandag.

M3-chip

De M3 is, zoals de naam al aangeeft, de derde generatie van Apple’s eigen chipdesign. De performantiekernen (p-cores) van de M3-chips zouden tot dertig procent sneller zijn dan die in Apple’s eerste eigen chip, de M1, terwijl de efficiëntiekernen (e-cores) tot vijftig procent sneller zijn. Tegenover de M2 is de upgrade er respectievelijk eentje van 15% voor p-cores en 30% voor e-cores. Al die extra kracht zou dus ook nog eens zowat de helft van de energie vereisen van een M1, omdat de nieuwe architectuur een pak zuiniger is.

Van die CPU-kernen zitten er acht op een M3 System-on-Chip (SoC), dus vier e-cores en vier p-cores. Die worden aangevuld met een GPU met, afhankelijk van het model, acht tot tien kernen, en 8GB tot 24GB aan werkgeheugen. Daarnaast zijn er verbeteringen aan bijvoorbeeld ray tracing, zodat de chip beter weerspiegelingen, licht en schaduwen kan renderen.

M3 Pro en M3 Max

Naast de ‘gewone’ M3 chip komt Apple echter ook uit met M3 Pro en M3 Max. Dat zijn de wat gepimpte versies van de SoC. Een M3 Pro SoC bestaat bijvoorbeeld uit twaalf CPU-kernen (zes elk), een GPU met veertien of achttien kernen en 18 tot 36 GB aan werkgeheugen.

De M3 Max SoC is dan de hoogste variatie, met nog meer van alles: zestien CPU-kernen, dertig of veertig GPU-kernen en werkgeheugen tot 128GB.

Macbooks en iMacs

De nieuwe chips worden niet op hun eentje geleverd. Apple stelt dan ook een resem nieuwe toestellen voor. Die krijgt dus een variant van de M3-chip aan boord, maar verder lijken de upgrades beperkt. Zo heeft de opgefriste 24-inch iMac ondersteuning voor Wi-Fi 6 en 6e, en Bluetooth 5.3. Visueel lijkt het toestel nog erg op de vorige iMac. Iets gelijkaardigs gebeurt met de MacBooks, die nu alleen nog in 14-inch en 16-inch komen. Zij krijgen dan weer wel een nieuw kleurtje: zwart.

Maar hoeveel moet dat alles kosten? De prijzen van de nieuwere toestellen zijn alvast niet erg gestegen. Voor de iMac met M3 geldt er een richtprijs 1.299 dollar. De M3 MacBook Pro met SSD van 256 GB gaat over de toonbank voor 1.599 dollar.

Toestellen met de M3 Pro- en M3 Max-chips zijn wat duurder. Een 14-inch MacBook Pro met een M3 Pro kost zo’n 1.999 dollar, de varianten met M3 Max hebben een richtprijs tussen 3.199 dollar en 6.899 dollar. De iMac lijkt alleen in een variant met M3 te komen. De toestellen zijn beschikbaar vanaf 7 november.

Met de M3-chips hoopt Apple zijn concurrentiepositie te verstevigen in een fel verhitte markt. Het bedrijf begon in 2020 zijn eigen chips begon te produceren, en dat gaf toen een flinke zet aan de verkoop van de Mac computers. Die trend lijkt ondertussen al wel wat gedaald.