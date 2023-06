Apple lanceert 15-inch MacBook Air (en maakt kleinere model goedkoper)

Hoewel de meeste aandacht uitging naar de Vision Pro-headset, onthulde Apple deze week nog een aantal andere producten. Veel liefhebbers van de MacBook Air zagen hun geduld eindelijk beloond, toen Apple-baas Tim Cook het langverwachte 15,3-inch model voorstelde. Prettig nieuws ook als het een maatje kleiner mag: de 13-inch uitvoering werd van de ene op de andere dag 220 euro ‘goedkoper’.

De vorig jaar geïntroduceerde MacBook Air M2 met 13-inch scherm liep in elke review tegen dezelfde kritiek aan: puike machine, maar veel te duur in vergelijking met de Air M1 die nog steeds verkrijgbaar is (en her en der onder de duizend euro is gezakt). Voor de M2 betaalde je tot afgelopen weekend minstens 1.519 euro, terwijl de specificaties en prestaties niet eens zóveel beter zijn dan die van de M1 uit 2020. Het nieuwe vanaf-prijskaartje van 1.299 is een pak realistischer, en zal de verkoop van de 13-inch Air M2 ongetwijfeld wat aanzwengelen.

Tussen de Pro’s in

Dat wil zeggen, als 13-inch groot genoeg is. Maandag introduceerde Apple immers een groter broertje van 15,3-inch dat zich – qua schermformaat althans – precies tussen de twee MacBooks Pro van Apple nestelt (de recentste versies daarvan zijn beschikbaar in 14- en 16-inch). Prijzen van de nieuwe Air beginnen bij 1.599 euro. Daarvoor krijg je het model met 8 GB werkgeheugen en 256 GB SSD-opslag.

De andere specificaties zijn nagenoeg identiek aan die van de duurdere modellen (die vooral extra geheugen- en opslagcapaciteit bieden, tot 24 GB RAM en 2 TB SSD), maar ook met de MacBooks Air van 13-inch zijn er eigenlijk geen noemenswaardige verschillen. Met uitzondering dan van de schermresolutie: bij de grotere MacBook bedraagt die 2.880 x 1.864 pixels, het kleinere model moet het stellen met een Liquid Retina-display van 2.560 x 1.664 beeldpunten. Ook heeft de 15-incher wat meer luidsprekers – zes in totaal, in plaats van vier.

MagSafe

Zijn dan weer identiek: de batterij die tot 18 uur meegaat, de geïntegreerde Touch ID-vingerafdrukscanner, 1080p FaceTime HD-camera en de MagSafe-oplaadoptie. Apple claimt voorts dat de nieuwe MacBook Air met 11,5 mm de dunste 15-inch laptop ter wereld is. Het toestel komt in (dezelfde) vier kleuren en is vanaf 13 juni verkrijgbaar.