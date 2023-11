Chipmachines geraken ondanks beperkingen toch in China

Chinese bedrijven blijken nog altijd de hand te kunnen leggen op van oorsprong Amerikaanse chipmachines. De exportbeperkingen daarop lijken niet het gewilde effect te hebben.

Chinese bedrijven kunnen nog steeds geavanceerde 14 nanometer-chips maken, met chipmachines van Amerikaanse makelij. Dit meldt Reuters op basis van een jaarlijks rapport van de Amerikaanse overheidsdienst US-China Economic and Security Review Commission. De commissie buigt zich in het rapport over de effecten van exportbeperkingen gericht op China die de Amerikaanse overheid in oktober 2022 heeft ingevoerd. De VS willen hiermee de toegang van China tot geavanceerde chips inperken, en voorkomen dat China deze chips voor militaire doeleinden inzet.

Deze sancties werden in oktober 2023 nog verder aangescherpt. Ook diverse machines voor chipproductie mogen hierdoor niet meer naar China worden geproduceerd. Onder meer toestellen van het Nederlandse ASML mogen nu niet meer naar China worden uitgevoerd, bijvoorbeeld.

Gebrek aan inspecties

In de praktijk blijken Chinese importeurs echter nog altijd de hand te kunnen leggen op chipmachines voor 14nm-chips, met name wanneer ze claimen dat de apparatuur gebruikt zal worden in een oudere productielijn. Een beperkte capaciteit voor het uitvoeren van inspecties maakt het volgens de Amerikaanse commissie lastig om na te kijken of de chipmachines niet worden gebruikt voor de productie van geavanceerdere chips.

Ook zou China een grote hoeveelheid chipmachines in voorraad hebben. Dit was mogelijk doordat de VS zijn exportbeperkingen al in oktober 2022 invoerden, terwijl partners als Japan en Nederland pas in respectievelijk juli en september 2023 volgden.

