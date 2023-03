Cisco-apparatuur krijgt tweede leven

ICT-leverancier Dustin, die in 2021 verdeler Centralpoint overnam, gaat voortaan ook tweedehands netwerkapparatuur van Cisco aanbieden. Een aanpak om duurzamer om te gaan met hardware, maar ook een gelegenheid om nieuwe klanten te bereiken.

Laptops worden al een tijdje refurbished via Dustin, maar voortaan doet het bedrijf dat ook voor netwerkapparatuur van Cisco. Dat gebeurde al langer in de Scandinavische thuisbasis, en het concept breidt nu uit naar de Benelux.

‘De hardware komt van onze eigen klanten en gaat hoofdzakelijk naar organisaties die nog geen klant zijn van ons. Het is dus niet alleen een mogelijkheid om hardware een tweede leven te geven, maar het geeft ons ook nieuwe contacten die op zoek zijn naar apparatuur,’ legt Angelo Bul, executive vice president bij Dustin, uit aan Data News.

In principe komt vrijwel alle netwerkapparatuur van Cisco in aanmerking, met als voorwaarde dat het nog kan worden gebruikt. ‘Het toestel moet nog in de Cisco service stack zitten en zo ondersteund blijven. Hetzelfde principe hanteren we voor laptops. Ze moeten een nog ondersteunde versie van Windows kunnen draaien, anders ben je er niet veel mee.’ Hoe oud dat concreet is, hangt af van het toestel of de reeks. ‘Maar in principe kan een toestel wel 7 à 8 jaar blijven functioneren. Een laptop van HP of Dell van drie jaar oud kan je ook nog twee jaar gebruiken, voor Apple is dat zelfs 6 tot 7 jaar.’

Over de prijs, of hoeveel goedkoper refurbished netwerkapparatuur is, kan Bul niet in detail gaan omdat dat enorm afhangt van het toestel, de leeftijd en de toestand. De afnemers zijn doorgaans kleinere bedrijven in het kmo-segment. Voor laptops is dat iets concreter: ‘Een tweedehands Macbook van drie jaar oud gaat doorgaans voor zestig procent van de originele prijs. Een vergelijkbaar toestel op Windows zit rond de veertig procent.

Het opfrissen en opnieuw verkoopbaar maken gebeurt niet door Dustin zelf, maar door externe partners die ook hun goedkeuring van Cisco krijgen. Ook Cisco heeft er baat bij, want op de toestellen zitten vaak licenties of diensten die zo langer en bij meer klanten in gebruik komen.

Bedrijven geven hun apparatuur ook niet zomaar af. “We leveren nieuwe hardware, we nemen hun oude materiaal terug en ze krijgen ook geld voor dat inleveren. Dat motiveert bedrijven ook om hun medewerkers aan te sporen om hun apparatuur netjes te houden.” Vorig boekjaar verwerkte Dustin zo, voor de volledige groep, 400.000 items. Dit boekjaar, sinds september, gaat het om 150.000 stuks.

Afgeschreven

Maar waarom zou een bedrijf hun huidige apparatuur na een paar jaar afstaan als het perfect bruikbaar blijft voor andere organisaties? ‘Dat heeft vaak te maken met eenduidigheid. Zowel rond werkplekken als voor servers of netwerkonderdelen zien we dat als een bedrijf wil uitbreiden of vernieuwen, dat daar nieuwe voorwaarden rond security of beheer bij horen. Dan is het voor hen vaak makkelijker om volledig naar een nieuwe productlijn of serie over te stappen. Financieel zijn die toestellen bovendien al afgeschreven, maar ze blijven prima bruikbaar.’

‘Bij de overheid werken ze vaak met budgetten die op ‘moeten’, dus budgetteren ze dat een derde van hun werkplekken elk jaar worden vervangen. Dat veel van die spullen jaren langer meekunnen vinden ze minder relevant. Maar niemand vindt het een goed idee als je spullen weggooit terwijl je ze nog een tweede leven kan geven,’ zegt Bul. Op deze manier kunnen we toestellen nadien opnieuw inzetten in het onderwijs of bij kmo’s.’