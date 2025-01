Dure AI-pc’s beperken de computerverkoop

De wereldwijde pc-verkoop stijgt, maar de groei is beperkt. Gartner wijst naar consumenten en bedrijven die vorig jaar nog niet naar Windows 11 overstapten, maar ook naar AI-pc’s die nog niet het nodige enthousiasme opwekken.

Afgelopen kwartaal werden er wereldwijd 64,4 miljoen pc’s verkocht, 1,4 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2023. Op jaarbasis gaat het om 245,3 miljoen toestellen of een groei van 1,3 procent. Gartner merkt op dat het aantal toestellen voor het tweede jaar op rij onder de 250 miljoen ligt.

Dat is nog steeds groei, maar de marktanalist wijst er op dat de markt meer potentieel had. ‘Ondanks de hoge verwachtingen voor de instroom van AI pc’s en verwachtte vernieuwing door Windows 11, kent de globale pc-markt maar beperkte groei in het vierde kwartaal,’ zegt Ranjit Atwal, senior director analyst bij Gartner. ‘Voor consumenten is de prijs van AI pc’s een beperking voor sterke groei. Tegelijk zorgen economische onzekerheden in sommige delen, zoals China en delen van Europa, voor beperkte groei.’

Atwal verwacht wel een solide groei voor dit jaar. De ondersteuning voor Windows 10 stopt in oktober van dit jaar. Wiens pc geen Windows 11 kan draaien, zal waarschijnlijk een nieuw toestel kopen. Tegelijk zal de meerwaarde van AI pc’s duidelijker worden stelt hij.

In pure cijfers blijft Lenovo de marktleider in het vierde kwartaal met 26,3 procent van de markt, gevolgd door HP Inc dat 21,3 procent van de markt bedient. De volledige top zes blijft ongewijzigd en wordt vervolledigd door Dell, Apple, Asus en Acer.

Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 4Q24 (Thousands of Units)

Company 4Q24 Shipments 4Q24 Market Share (%) 4Q23 Shipments 4Q23 Market Share (%) 4Q24-4Q23 Growth (%) Lenovo 16,960 26.3 16,279 25.6 4.2 HP Inc. 13,724 21.3 13,962 22.0 -1.7 Dell 9,970 15.5 9,983 15.7 -0.1 Apple 6,280 9.8 6,004 9.4 4.6 ASUS 4,757 7.4 4,334 6.8 9.8 Acer 4,131 6.4 3,989 6.3 3.6 Others 8,578 13,3 8,991 14.1 -4.6 Total 64,400 100.0 63,541 100.0 1.4

Bron: Gartner.

Op jaarbasis zien we dezelfde volgorde en vergelijkbare marktcijfers. Acer wint met 6,5 procent het meest marktaandeel, vooral door een sterk vierde kwartaal waarin het twintig procent groeide. Lenovo groeide met 4,5 procent en is de tweede sterkste stijger. Vooral Dell (-2 procent) en de kleinere merken (-3,4 procent) verliezen marktaandeel.

Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2024 (Thousands of Units)

Company 2024 Shipments 2024 Market Share (%) 2023 Shipments 2023 Market Share (%) 2024-2023 Growth (%) Lenovo 62,498 25.5 59,791 24.7 4.5 HP Inc. 53,028 21.6 52,903 21.8 0.2 Dell 39,448 16.1 40,238 16.6 -2.0 Apple 22,458 9.2 21,532 8.9 4.3 Asus 17,390 7.1 17,161 7.1 1.3 Acer 16,927 6.9 15,889 6.6 6.5 Others 33,612 13.7 34,783 14.4 -3.4 Total 245,361 100.0 242,296 100.0 1.3

Bron: Gartner.