Fujitsu stopt met pc’s te verkopen in Europa

Het Japanse elektronicabedrijf zal vanaf het voorjaar van 2024 geen pc’s meer verkopen in Europa. De resultaten vallen al een tijd tegen.

Dat bevestigt Fujitsu aan techsite The Register. De stap betekent wel dat bedrijven nog tot april van volgend jaar client pc’s, zoals de LifeBook laptops, kunnen kopen. Ondersteuningscontracten blijven nog wel lopen. ‘De beslissing geldt alleen voor Europa’, meldt Fujitsu nog.

In plaats daarvan wil het bedrijf zich focussen op digitale transformatie, een richting die Fujitsu in Europa al langer ingeslagen is. Er gaat dus meer aandacht naar de bestaande server- en opslagproducten, en de diensten die daaraan gelinkt zijn.

Diensten

Het gaat al langer moeilijk met de verkoop van Fujitsu hardware in onze contreien. Het bedrijf zag zich vijf jaar geleden al genoodzaakt om volledig te herstructureren, en het moest toen onder meer een computerfabriek in Duitsland sluiten. Tijdens de pandemie werden er een tijdlang weer meer laptops en pc’s verkocht, maar die hausse is ondertussen ook al voorbij.

De oplossing lijkt dan ook meer inzetten op diensten, zoals Computing-as-a-Service, vanuit een idee van energiezuinigheid. Het bedrijf brengt de volgende jaren bijvoorbeeld ook een nieuwe serverchip uit die door zijn efficiëntie moet bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven.