Gartner verwacht pak minder omzet uit halfgeleiders

De omzet uit halfgeleiders zou dit jaar met 11,2% dalen. In 2022 bedroeg de markt voor deze chips nog 599,6 miljard dollar.



Dit moet blijken uit cijfers van Gartner. De kortetermijn-vooruitzichten voor de halfgeleidermarkt zijn verder verslechterd, concludeert de marktonderzoeker. De wereldwijde halfgeleideromzet bedraagt naar verwachting in 2023 in totaal 532 miljard dollar.

‘Terwijl de economische tegenwind aanhoudt verspreidt de zwakke vraag naar elektronica op de eindmarkt zich van consumenten naar bedrijven, waardoor een onzeker investeringsklimaat ontstaat. Een overaanbod aan chips waardoor de voorraden toenemen en de chipprijzen dalen, versnelt bovendien de achteruitgang van de halfgeleidermarkt dit jaar’, aldus Richard Gordon, Practice Vice President bij Gartner.

Overcapaciteit

Volgens de onderzoekers kampt de geheugenindustrie met overcapaciteit en overtollige voorraden, wat de gemiddelde verkoopprijzen (ASP’s) in 2023 aanzienlijk onder druk blijft zetten. De geheugenmarkt is naar verwachting 92,3 miljard dollar waard in 2023, een daling van 35,5% ten opzichte van een jaar eerder.

‘De halfgeleiderindustrie staat de komende tien jaar voor een aantal langetermijnuitdagingen’, aldus Gordon. ‘Er komt een einde aan de afgelopen decennia van grote volumes en dure content, met name in de pc-, tablet- en smartphonemarkten waar technologische innovatie ontbreekt.’ Bovendien hebben COVID-19 en de handelsspanningen tussen de VS en China de trend van deglobalisering en de opkomst van techno-nationalisme versneld. ‘Halfgeleiders worden tegenwoordig gezien als een probleem voor de nationale veiligheid’, zegt Gordon. ‘Overheden over de hele wereld haasten zich om zelfvoorzienend te worden in de toeleveringsketen van halfgeleiders en elektronica. Dit leidt tot het stimuleren van onshoring-initiatieven over de hele wereld.’

In samenwerking met Dutch IT Channel