HP blokkeert opnieuw niet-HP cartridges

Er duiken opnieuw meldingen op van HP-printers die dienst weigeren omdat de klant een intkpatroon gebruikt die niet van HP afkomstig is. HP zelf blijft vaag over de praktijk, ondanks eerdere veroordelingen.

De praktijk bestaat al sinds 2016 waarbij HP-printers na een update waarschuwen wanneer je printer een inktcartridge gebruikt van een ander merk, of is bijgevuld met alternatieve (vaak goedkopere) inkt. HP kreeg daar in het verleden een storm van protest over zich heen, zowel van klanten als van aanbieders van alternatieve inkt.

HP heeft in de nasleep daarvan in verschillende landen rechtszaken verloren, ook kwam er in 2016 een update die een eerdere softwareupdate terugschroefde om weer alternatieve inktpatronen toe te laten.

Volledige blokkering

Maar de praktijk is niet verdwenen. Een gebruiker op Reddit meldt dat men deze keer zelfs geen waarschuwing krijgt, maar dat de printer zelfs volledig weigert te printen. Sinds wanneer de praktijk exact weer wordt toegepast is onduidelijk, zo vond Ars Technica ook een soortgelijke klacht van eind vorig jaar.

Concreet gaat het om Dynamic Security, een soort kwaliteitscontrole van HP waarbij de cartridge een chip heeft die de authenticiteit van de inkt moet garanderen. Dat zorgt volgens HP voor meer kwaliteit en het beschermt haar intellectuele eigendom.

Klanten ingelicht

Ars Technica contacteerde HP over de praktijk, maar werd daarbij vooral doorverwezen naar de ondersteuningspagina van Dynamic Security, die stelt dat printers met de technologie aan boord op eender welk moment dienst kunnen weigeren als het toestel niet is uitgerust met HP-inkt. HP zegt daarbij ook dat de aanwezigheid van Dynamic Security ook op de doos en in de technische documentatie staat vermeld, dus dat klanten ook worden ingelicht bij hun aankoop.

Dat is technisch correct, maar een benaming als ‘Dynamic security’ zegt natuurlijk niet expliciet dat je toestel niet werkt als je een niet-HP product kiest, ook al werkt dat product perfect op een HP-printer.

Zelfbescherming

Ook zijn er zeer weinig verhalen bekend waarbij een printer met alternatieve inkt volledig krankzinnig wordt en stiekem vanzelf begint te printen, slecht print of effectief een veiligheidsrisico vormt. In praktijk komt het woord ‘Security’ dus vooral neer op extra bescherming voor HP zelf.

Een printer verkoop je misschien elke 10-15 jaar aan een klant en brengt daarom weinig op. De echte winst zit vaak bij de inktpatronen zelf die afhankelijk van je gebruik elke paar maanden tot tweejaarlijks ongeveer worden vervangen. De blokkering is op dat vlak vooral een methode voor HP om te voorkomen dat klanten kiezen voor een goedkoper alternatief, weg van HP en de winstmarge die het neemt op inkt.