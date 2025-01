HTC verkoopt XR-afdeling deels aan Google

Google betaalt 250 miljoen dollar om delen van de extended reality afdeling van HTC over te nemen. Ze bekijken ook verdere samenwerkingen.

Met de overname wil Google de ontwikkeling van haar Android XR platform versterken, net zoals haar ecosysteem rond headsets en (slimme/geconnecteerde) brillen. De overname moet dit kwartaal al rond zijn.

Het is niet de eerste keer dat HTC en Google zoiets doen. In 2017 nam Google al de smartphoneafdeling van HTC over voor 1,1 miljard dollar, inclusief zo’n tweeduizend medewerkers. Zij moesten de ontwikkeling van de Pixel-toestellen van Google verder ondersteunen.

HTC benadrukt dat de verkoop geen uitverkoop of exclusiviteitsdeal is. Het verleent wel haar intellectuele eigendom aan Google, maar dat is niet exclusief. Het Taiwanese bedrijf kan daarbij nog steeds zelf haar technologie ontwikkelen of gebruiken. Beide partijen zeggen ook bijkomende samenwerkingen te onderzoeken.

HTC is al jaren actief met onder meer virtual reality. Het was een van de eersten om een moderne VR-Headset, de HTC Vive, op de markt te brengen.