Intel brengt eerste kwantumprocessor op de markt

De zogeheten Tunnel Falls bevat 12 qubits en moet vooral gebruikt worden in onderzoekslaboratoria.

Intel heeft de Tullen Falls processor aangekondigd, zijn eerste kwantumprocessor voor de researchmarkt. De processor bestaat uit 12 qubits, de dataverwerkende elementen die nodig zijn voor quantum computing. Het bedrijf maakt tot nu toe vooral traditionele processoren, maar lijkt met deze eerste chip ook de stap te zetten richting een nieuwe markt waar nog volop aan de basistechnologie wordt geschaafd.

Fysieke chips

Aan quantum computing, een fundamenteel andere vorm van dataverwerking dan traditionele computers, wordt al jaren gewerkt en onder meer IBM en Google hebben al kwantumtoestellen op uitgebracht. De meeste van die toestellen zijn beschikbaar via clouddiensten, zodat onderzoekslaboratoria kunnen werken aan de expertise en de software die nodig is om toepassingen voor zo’n computer te maken.

Intel is echter in de eerste plaats een hardwaremaker, en lijkt dus ook te proberen meer onderzoekers naar de hardwarekant te krijgen. Daarom stuurt het bedrijf enkele van deze nieuwe chips naar onderzoekslabo’s in de VS. In een later stadium kan ook deze Intel-chip via de cloud beschikbaar worden voor meerdere onderzoekers, maar daar is het bedrijf nog niet, meldt het bij de lancering.

Kinderschoenen

Quantum computing krijgt de laatste tijd meer aandacht, omdat de technologie in theorie in staat is om beter om te gaan met specifieke vraagstukken dan traditionele computer. De technologie staat echter nog in de kinderschoenen. Zo’n toestel doen draaien, en vooral genoeg qubits aan elkaar linken om berekeningen te doen, vereist erg gespecialiseerde hardware, en de meeste quantum computers werken momenteel in temperaturen die net boven ‘absolute zero’ zweven (-273° Celsius, of de laagst mogelijke temperatuur).

Veel van de research draait momenteel dus nog vooral om het ‘praktischer’ maken van de toestellen en het vinden van een basismethode om zo’n toestel te bouwen. Intel gebruikt hier bijvoorbeeld elektronen om data op te slaan, gelijkaardig aan hoe zijn ‘gewone’ chips werken. Andere bedrijven experimenteren met supergeleidende materialen of het opslaan van gegevens in geladen atomen, neutrale atomen of zelfs fotonen. Een standaardmethode is er nog lang niet.