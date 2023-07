Intel-CEO: ‘Elk toekomstig product van ons zal AI aan boord hebben’

Later dit jaar komt de eerste consumentenchip van Intel uit die een neurale processor voor machine learning aan boord heeft. Volgens Intel-CEO Pat Gelsinger is dit nog maar de voorbode.

Pat Gelsinger was duidelijk tijdens een gesprek met investeerders naar aanleiding van de kwartaalresultaten: ‘AI zal ingebouwd worden in élk product dat we voortaan bouwen’, zei hij. En opmerkelijk toch, volgens Gelsinger hoeven AI en cloud niet noodzakelijk hand in hand te gaan. Daarmee komt hij terug op eerdere uitspraken van hem.

Gelsinger ziet duidelijk een rol voor AI weggelegd aan de ‘client’-kant, en niet noodzakelijk in de cloud. ‘Er zijn zoveel use cases die op ons af komen. En of dat het nu voor consumententoepassingen is, voor ontwikkelaars of om de efficiëntie bij bedrijven te verhogen: de AI-mogelijkheden zijn gericht op de eindtoepassing. Voor alles over en weer gaan naar de cloud is niet mogelijk’, zei Gelsinger. Hij gaat er van uit dat er kansen liggen in de zogeheten ‘edge’ – zeg maar een tussenstapje naar de cloud – en de lokale rekenkracht. In chips voor lokale hardware dus, en laat Intel vooral daar nog altijd een business in hebben – meer dan in chips die een AI-cloud moeten opbouwen: daar staat Nvidia bijvoorbeeld wel sterk in.

Later dit jaar komt Intel met Meteor Lake. Dat wordt hun eerste ‘consumer chip’ met een ingebouwde neurale processor die machine learning taken voor zijn rekening kan nemen. Intel gaat hier trouwens in de achtervolging, want concurrent AMD heeft al in januari hetzelfde voorgesteld nadat eerder ook al Apple en Qualcomm met AI-chips uitpakten.