Intel voorziet verbetering in de vraag naar computerchips

De Amerikaanse chipproducent Intel heeft de indruk dat de vraag naar halfgeleiders deze zomer beter is dan afgelopen voorjaar. In zijn voorspelling voor het lopende kwartaal gaat de onderneming namelijk uit van omzetgroei ten opzichte van de voorgaande periode.

Het gaat om een teken dat de vraag naar chips voorzichtig aan het verbeteren is. Intel had juist al langer last van een zwakkere vraag naar halfgeleiders voor computers en datacenters vanwege de afkoelende economie. De onderneming denkt dat de omzet in het derde kwartaal mogelijk zal groeien tot 13,9 miljard dollar.

Dat is veel beter dan analisten in doorsnee voor mogelijk hadden gehouden en ongeveer één miljard dollar meer dan in het tweede kwartaal. Ook Intels prognose voor de winst ligt beduidend hoger dan de voorspellingen van de kenners.

Omslag gemaakt

De nieuwe vooruitzichten suggereren dat Intel een omslag heeft gemaakt nadat de zwakke vraag naar pc-chips eerder op de resultaten drukten. De top van het concern had al beloofd dat Intel in de tweede helft van het jaar verbetering zou laten zien, en nu krijgen beleggers daar dus nieuwe aanwijzingen voor.

Op de nabeurshandel op Wall Street ging het aandeel donderdag dan ook sterk omhoog. Maar het bedrijf bevindt zich nog steeds in de beginfase van een comebackplan. Veel zal er van afhangen of Intel erin slaagt weer een technologische voorsprong te bemachtigen op het gebied van chiptechnologie. Onlangs kondigde de onderneming alvast de Tullen Falls-processor aan, zijn eerste kwantumprocessor voor de researchmarkt.