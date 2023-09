Microsoft lanceert nieuwe Surface-laptops, maar voor wie?

Met twee nieuwe toestellen (en een derde nog onderweg) probeert Microsoft weer wat opwinding te creëren voor zijn Surface-laptops en -tablethybrides. Maar de consument is al eventjes niet meer overtuigd, en achter de coulissen van de blitse productpresentatie heeft het ook nog maar pas zwaar gerommeld.

Met twee nieuwe Surface-laptops, en ook wel een beetje een nieuwe Surface-tablet, liet Microsoft gisteren (vroege avond Belgische tijd) zijn nieuwe hardware op de werel los. De Surface Laptop Go 3 wil weer de gedroomde instapper worden, met een prijs van wellicht zo’n 800 euro, een batterij die het 15 uur uitzingt en een 88 procent hogere performantie dan het voorgaande model, onder meer dankzij Intels Alder Lake-processor van de twaalfde generatie. Daarmee hebben we alle vernieuwingen meteen al gehad: het 12,4 inch-aanraakscherm en de frontcamera met 720p-resolutie bleven gewoon behouden, en er zijn ook geen nieuwe opties qua kleuren.

De Surface Laptop 3. (Beeld: Microsoft)

Het zwaardere werk

Voor professionele gebruikers is er dan de Surface Laptop Studio 2. De nieuwe versie behoudt wellicht de stevige prijs van zijn voorganger (rond de 2.500 euro), maar geeft daar ook weer krachtigere interne hardware voor terug. Met op kop de nieuwe Neural Processing Unit van Intel, gericht op het aanpakken van machine learning-taken. Speaking of which: Microsoft stelde meteen ook een uitbreiding van zijn Windows Copilot voor tijdens de presentatie, de AI-assistent die gebruikers voortaan bijstaat bij al hun productiviteitstaken. Een soort Clippy op steroïden, zeg maar, voor de fans. Aanvankelijk was Copilot gericht op de Enterprise-klanten van Microsoft, maar tijdens het event werd het duidelijk dat er nu ook een breder (professioneel) publiek toegang zal krijgen tot het AI-hulpje.

De Surface Laptop Studio 2. (Beeld: Microsoft)

Overschaduwd

En dan de Surface 4. De nieuwe tablet werd een beetje in mineur voorgesteld: hij maakte geen deel uit van de presentatie, maar er werd wel een persbericht voor uitgestuurd. Dat kan met twee dingen te maken hebben. Ten eerste lijkt het erop dat Microsoft met dit toestel resoluut op een Enterprise-publiek mikt. En ten tweede is er natuurlijk de aanhoudende daling van tabletverkopen, die al aanhoudt sinds de explosie tien jaar geleden. De ‘Surface Go 4 for Business’ runt op een Intel N200-chip, met 8 gigabyte RAM en tot 256 GB opslaggeheugen. Niet bepaald spectaculair.

Per definitie werd de lancering van de nieuwe toestellen door een paar dingen overschaduwd. Ten eerste kwam de presentatie vlak na het vertrek van Panos Panay, Microsofts chief product officer, die onder meer de Windows- en Surface-afdelingen overzag. Goed ingelichte kwatongen beweren dat hij inmiddels de sprong heeft gemaakt naar erfconcurrent Amazon. En dan is er nog het feit dat Microsoft allang geen potten meer breekt met zijn ooit met veel bombarie voorgestelde Surface-producten.

De Surface 4. (Beeld: Microsoft)

Verkoopsmalaise

Al meer dan een vol decennium is Microsoft niet langer exclusief een sofwarebedrijf. Al heeft het nooit echte potten gebroken op hardwaregebied: de Surface-tablets en -laptops zijn nooit meer dan een nicheproduct geworden, en de Xbox-gameconsole is al meer dan twintig jaar de eeuwige tweede of derde in iedere hardwarecyclus gebleven, na Sony PlayStation en soms ook Nintendo.

Die al schuchtere positie op de markt wordt nog verergerd door een flinke verkoopsdaling in Microsofts afgelopen fiscale jaar. In 2022 zag de Devices-afdeling een daling in omzet van liefst 39 procent. Die divisie omvat ook de Xbox-hardware, maar die maakte een tuimeling van ‘maar’ 13 procent. Ook de HoloLens-bril zit onder Devices, maar de verkoop daarvan is te klein om een zware invloed te hebben op het totaal. Natuurlijk hebben alle computertoestellen het momenteel lastig in de verkoop, maar de val van Microsofts Devices-afdeling is een heel stuk dieper dan de Gartner-cijfers voor de gehele markt: die daalde in 2022 slechts met 12 procent. Microsofts financieel directeur Amy Hood zag, tijdens haar toelichting van de jaarcijfers in januari, ook nog ‘aanhoudende dalingen’ in het vooruitzicht voor de Surface-producten.