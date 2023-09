Nieuwe iPhones mikken weer op kracht én stijl

De vier uitvoeringen van Apples iPhone 15-smartphone, die volgende week in de handel komt, krijgen weer gewoon extra kracht onder de motorkap. Zoveel adjectieven en gejubel alweer, voor een product dat opnieuw gewoon een volgende iteratieve stap is ten opzichte van de versie van een jaar terug. Alleen – en dat was wèl weer lang geleden – zetten ze nog eens een nieuwe standaard qua stijl.

Vijftien iPhones geleden, in januari 2007, maakte Apple de smartphone – een product dat toen wel al bestond maar geen tractie vond – het nieuwe hippe ding. Een toestel dat niet veel later ook een breed consumentenproduct werd. Maar die charme van de pionier was ondertussen al minstens vier van die inmiddels jaarlijkse edities weg: de voorgaande iPhones brachten eerder evolutie dan revolutie in gebruikers hun broekzak. De zonet voorgestelde iPhone 15, klaar voor lancering op 22 september, maakt een paar rasse schreden vooruit ten opzichte van zowel zijn eigen voorganger als het vlaggenschip van erfconcurrent Samsung (daarover zo dadelijk meer). Maar het merendeel van de hardware die in het toestel zit is ook weer gewoon een licht eindje krachtiger (Apple schermt overal met tien en twintig procenten) dan wat er in de vier corresponderende iPhone 14-versies stak. Niks geen nieuwe killer applications, geen echte nieuwe handigheidjes, geen dingen die eruit springen. Behalve dan – eindelijk nog eens – de flink verbeterde looks.

De nieuwe iPhone 15-kleuren. (Beeld Apple)

Vier gewoonlijke versies

Zoals dat inmiddels de gewoonte is bij Apple werden er gisteren, tijdens een vooraf opgenomen presentatie in en rondom de cirkelvormige Apple Park-campus in Cupertino en de Bay Area van San Francisco, vier nieuwe iPhone-uitvoeringen voorgesteld. Er is de iPhone 15, met een 6,1 inch-scherm en een winkelprijs vanaf € 970 voor de versie met 128 gigabyte aan intern geheugen. Vervolgens is er de iPhone 15 Plus, met een groter 6,7 inch-scherm en een vanafprijs van € 1.120 voor dezelfde 128 gieg. Daarna volgden de twee duurdere pro-versies: de iPhone 15 Pro (opnieuw 6,1 inch) mag € 1.230 kosten voor de 128 GB-versie, en de iPhone 15 Pro Max – dat absolute vlaggenschip, met een schermdoorsnede van 6,7 duim – slaat meteen een RAM-gradatie over en begint met € 1.480 voor de editie met 256 gieg.

De vier versies verhouden zich op dezelfde manier ten opzichte van elkaar als die van de genummerde iPhones die de afgelopen jaren kwamen: hoe hoger de prijsklasse, hoe beter de specificaties, en hoe talrijker de kleine innovaties die onder de bast zitten.

De iPhone 15 Pro’s: titanium! (Beeld Apple)

Titanium en glas

Laat ons met dat allerlaatste beginnen: die bast. Daar valt voor het eerst in jaren namelijk nog eens iets over te vertellen. De iPhone 15 en zijn Plus-versie hebben een achterkant van doorkleurd glas, afgewerkt met een matte textuur. De aluminium behuizing kreeg ook een nieuwe, afgeplatte rand gekregen. Wat de kleuren betreft ging Apple deze keer voor een paar zachte pastels in plaats van sommige spouwlelijke kleuruitvoeringen van voorganger iPhone 14: de 15 komt in roze, geel, groen, blauw en zwart.

Voor de Pro- en Pro Max-uitvoeringen van de iPhone 15 werd er een schrede verder gegaan in de materiaalkeuze. De Apple-designers gingen hier voor Grade 5-titanium, een van de sterkste materialen op aarde, en ook – u gaat kersverse eigenaars van de Pro-versies er metéén over horen pochen – het materiaal waaruit het omhulsel van de Mars Rover is vervaardigd, claimt Apple. Titanium is sterk, duurzaam én licht, en de Pro-omhulsels hebben een nieuwe, verfijnde borsteltextuur, afgeronde randen en flinterdunne displayranden. Al heeft het in zijn natuurlijke kleur (die wel verkrijgbaar is) wel de kleur van een in een veld gevonden meteoriet. Gelukkig zijn er ook kleuruitvoeringen in zwart, wit en blauw titanium.

Voorspellingen uitgekomen

Twee voorspellingen van de grote wereldwijde geruchten- en leksites rondom Apple zijn verder, voor alle vier de edities van de iPhone 15, uitgekomen. Wat de connectie met opladers en computers betreft gaat Apple nu inderdaad resoluut voor USB-C, zowel in het toestel zelf als in de oplader of de Mac. De al wat vreemde Lightning-to-USB-C-kabel van de vorige iPhone-lichtingen is weg.

En jazeker, dat Dynamic Island, het minischermpje op de plaats waar een klein decennium geleden nog de luidspreker van de iPhones uit die tijd zat, laat nu op alle vier de uitvoeringen (niet alleen de Pro’s dus, zoals bij de iPhone 14 vorig jaar) meldingen en andere cruciale mini-informatie zien.

Scherm en camera-eiland van de iPhone 15. (Beeld Apple)

Scherm, camera, chip

Zoals eerder gezegd: de rest van de specificaties zijn eerder iteratief van aard. De iPhone 15 en 15 Plus hebben een nieuwe versie van Apples Super Retina XDR-display, met een maximale High Dynamic Range-helderheid van 1.600 nits. Wanneer het zonnetje schijnt gaat de helderheid voor buiten voorbij de 2.000 nits, wat twee keer zo helder is als de vorige generatie van Super Retina XDR.

De iPhone 15 en 15 Plus hebben een 48 megapixel-hoofdcamera. Maar via wat hulp van computationele fotografie kan er ook een 24 MP-beeld worden gemaakt, dat een hoge beeldkwaliteit moet leveren én bestanden aflevert die makkelijker te delen is met andere iPhone-gebruikers. Ook heeft hij een 2x-telelens die met een technisch aardigheidje drie optische zoomniveaus heeft De Pro-versies hebben ook een 48 MP-hoofdcamera, maar die kan worden geschakeld tussen brandpuntsafstanden van 24 mm, 28 mm en 35 mm. Hij heeft ook een 3x-telelenscamera voor de ‘gewone’ Pro-versie. Bij alle vier de uitvoeringen werd er, zowel in de optische hardware als in de camera-app, voor deze rit ook specifiek gewerkt aan gedetailleerdere portretfoto’s.

De chips, tot slot: de twee iPhone 15’s hebben een verbeterde versie van de de A16 Bionic-chip die in de Pro-versies van de iPhone 14 zaten, met een processor met 6 kernen en een grafische chip met 5 kernen. Maar de nieuwe Pro’s hebben natuurlijk de volgende stap daarin: hun A17 Pro-chip is de eerste met transistoren van 3 nanometer. Zowel CPU als GPU hebben zes kernen, en de chip heeft een speciale AV1-decoder die de streamingkwaliteit van Netflix, Apple TV+ of andere videodiensten een handje helpt.

Alle iPhone 15 Pro-kleuren. (Beeld Apple)

Paar primeurtjes

Al die technische dingen zijn, nog eens, baby steps ten opzichte van de voorgaande versies, en staan hoogstens gelijk met de specificaties van vlaggenschipproducten van de grote Android-merken. Maar er zijn wel een paar primeurtjes. De 5x zoom van de iPhone 15 Pro Max, bijvoorbeeld. De Pro’s hebben ook een nieuwe voorprogrammeerbare actieknop in de Ring/Silent-switch ingebouwd, die aloude schakelaar om het toestel in stille modus en terug te zetten. De USB-C-connector van de Pro’s haalt USB 3-snelheden, tot 20x sneller dan USB 2.

En de GPU van de Pro-versies heeft nu ray tracing met hardware-acceleratie, een feature waarvan je tot nu toe alleen grafische chips in een pc kunt verdenken. Dat, onder meer, zal toelaten om consolegames als Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake en het aanstaande Assassin’s Creed Mirage, ergens eind dit jaar of begin van het volgende, te spelen op een iPhone 15 Pro (al kun je er donder op zeggen dat de gamebedrijven daarachter, Capcom en Ubisoft, de games wel flink zullen hebben geoptimaliseerd, want de hardware in de Pro’s is nog altijd veel minder krachtig dan die van een console of pc).

Tot slot nog één belangrijke nieuwe feature voor alle vier de iPhone 15’s: satelliethulp wordt ook beschikbaar in België. Wie in een gebied zonder bereik is, zal dus nog altijd een SOS-oproep naar de hulpdiensten kunnen doen via satelliettechnologie. In de V.S. werd die feature dan weer uitgebreid tot satelliethulp voor het contacteren van pechdiensten.