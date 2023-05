Nvidia kondigt AI-supercomputer aan

Nvidia heeft een reeks nieuwe producten en diensten bekendgemaakt rond kunstmatige intelligentie (AI). Het bedrijf wordt de laatste maanden een steeds sterkere speler in die markt, iets wat zich ook op de beurs laat voelen.

Topman Jensen Huang maakte de nieuwe diensten en producten bekend op de jaarlijkse Computex computerbeurs in Taiwan. Chipmaker Nvidia stelde daar onder meer een supercomputer voor die in staat moet zijn nieuwe taalmodellen te ontwikkelen, in de stijl van de ondertussen bekende chatbot ChatGPT. De supercomputer, genaamd Nvidia DGX GH200, bestaat uit 256 Grace Hopper Superchips die samen 1 Exaflop aan computerkracht kunnen genereren. Een prijs voor het toestel is niet bekend, maar de kans is groot dat het ding alleen betaalbaar is voor enterprisebedrijven.

De machine learning die nodig is voor het ontwikkelen van die ‘large language models’ heeft veel rekenkracht nodig, en chipmaker Nvidia hoopt duidelijk een graantje mee te pikken van de vele techbedrijven die hun eigen concurrent voor ChatGPT willen bouwen. Het doet dat onder meer door een supercomputer op de markt te brengen, maar ook door diensten aan te bieden op zijn eigen, door Nvidia beheerde supercomputers. In maart van dit jaar kondigde het bijvoorbeeld nog nieuwe clouddiensten aan waarmee klanten hun eigen generatieve AI-modellen kunnen ontwikkelen en draaien.

U kent Nvidia voornamelijk van de grafische kaarten, maar het bedrijf heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in diensten en hardware voor AI. Het levert de krachtige chips die steeds meer bedrijven nodig hebben om hun AI-modellen (al dan niet van het ‘llm’-soort) te ontwikkelen.

Een en ander betekent ook dat Nvidia grote ogen haalt op de beurs. Aandelen in het bedrijf zijn de voorbije weken sterk gestegen, en het is ondertussen niet ver verwijderd van een marktwaarde van een biljoen dollar. Nvidia zou daarmee het selecte clubje van Apple, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Amazon vervoegen.