Nvidia werkt opnieuw aan AI-chip voor China

Chipbouwer Nvidia zou van plan zijn om in het tweede kwartaal van 2024 te beginnen met de productie van een nieuwe AI-chip die specifiek moet tegemoetkomen aan de regels rond export naar China.

Dat schrijft Reuters op basis van bronnen. De zogeheten H20 chip moet de krachtigste worden van de drie chips die Nvidia specifiek voor China bouwt. De Verenigste Staten, waar Nvidia is gevestigd, heeft al een tijd een exportban rond geavanceerde AI-chips voor China. De Amerikaanse overheid wil naar eigen zeggen niet dat de technologie in Chinese handen komt, omdat die ze mogelijk zullen gebruiken voor militaire doeleinden.

Om aan die beperkingen tegemoet te komen, bracht Nvidia eind 2022 al een tragere AI-chip uit die wel onder de toenmalige regels kon worden geëxporteerd naar China. Ondertussen mag die echter niet meer uitgevoerd worden naar het land. De nieuwe H20 zou een van drie chips zijn die dit jaar uitkomen met oog op de exportbeperkingen, en die dus nog iets trager zijn. Ook de L20 en de L2 worden gepland.

De aangepaste chips moeten helpen om Nvidia voet aan de grond te laten houden in China. Nvidia is een van de meer populaire makers van geavanceerde AI-chips. In 2022 maakte het bedrijf een tragere versie van zijn A100-processor, de A800, die de beperkingen richting China moesten omzeilen. Vorig jaar werd die chip echter ook door de Amerikaanse overheid in de ban geslagen. In China zelf zouden veel bedrijven ondertussen ook naar binnenlandse alternatieven zoeken voor geavanceerde AI-chips.