Samsung investeert 214 miljard euro in Koreaanse chiphubs

Samsung wil de komende twintig jaar 300 biljoen won, zo’n 214 miljard euro, investeren in chipproductie. Die vormen een deel van het groter plan om van het land een hub voor halfgeleiders te maken.

De gigantische investering gaat hoofdzakelijk naar de bouw van vijf chipfabrieken op Zuid-Koreaanse bodem. Die komen er nu de lokale overheid de ambitie heeft om de chipindustrie grondig uit te bouwen. In totaal wil het voor 550 biljoen won aan investeringen van privébedrijven, waar Samsung al een groot deel van invult.

Samsung is vandaag al de grootste fabrikant van geheugenchips, smartphones en tv’s ter wereld. Maar het is niet de enige grote chipmaker in het land. Zo heeft ook SK Hynix er haar thuisbasis.

Iedereen wil meer chipproductie

De Koreaanse stap naar meer chipproductie komt niet onverwacht. Europa heeft de ambitie om meer chipproductie op eigen bodem te krijgen, ook de VS heeft na de recente chipcrisis ingezien dat het daar in moet investeren.

In Azië ligt de puzzel nog complexer. Vandaag is Taiwan zowat de chipfabriek van de wereld, maar dat is een regio die enerzijds gevoelig is aan aardbevingen en anderzijds een land dat door China niet als onafhankelijk land maar als opstandige provincie wordt beschouwd. Tegelijk zorgen de geopolitieke spanningen tussen China en de VS er voor dat bepaalde chiptechnologie niet van de VS naar China mag. Allemaal factoren die meespelen in de keuze van Korea om meer chips op eigen bodem te produceren. Zaken die het de komende jaren wil bevorderen met onder meer belastingvoordelen en infrastructurele ondersteuning.