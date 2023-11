Snelste supercomputer van het VK maakt 200 biljard berekeningen per seconde

Het Verenigd Koninkrijk wil een supercomputer bouwen die meer dan vijfduizend superchips telt en daarmee tien keer sneller is dan zijn voorganger.

De Britten investeren bijna 260 miljoen euro in de nieuwe supercomputer. Het rekenmonster is vooral bedoeld voor onderzoek met kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld om robots te trainen, big data te verwerken, voor klimaatonderzoek en bij het zoeken naar nieuwe medicijnen. Isambard-AI, zoals de computer heet, krijgt een bescheiden plekje op een parkeerplaats in de stad Bristol.

200 petaflops

De overheid maakte de plannen voor Isambard-AI in september al bekend, maar gaf toen erg weinig details. De University of Bristol laat nu in een blogpost meer informatie los. Volgens de universiteit, die de supercomputer zal onderhouden, krijgt de machine 5448 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips die speciaal zijn ontworpen voor grootschalige AI-toepassingen.

Dankzij al die high-end processors heeft Isambard-AI een rekenkracht van meer dan 200 petaflops, wat neerkomt op 200 biljard (200.000.000.000.000.000) berekeningen per seconde. Daarmee is de machine verreweg de krachtigste computer van het Verenigd Koninkrijk, met tien keer meer capaciteit dan de ARCHER2, die vorig jaar in gebruik werd genomen met 20 petaflops. De krachtigste computer ter wereld is momenteel de Frontier in de Verenigde Staten, met piekprestaties van 1.194 petaflops.

Energieslurper

Als de machine er vandaag af zou zijn, zou die in de top vijf van snelste computers ter wereld staan. Maar de University of Bristol verwacht dat tegen de tijd dat Isambard-AI is gebouwd, er andere supercomputers in gebruik zijn genomen en dat de Britse machine in de top twaalf eindigt.

Volgens het tijdschrift New Scientist zal Isambard-AI ongeveer 5 megawatt vermogen nodig hebben – genoeg om vijfduizend huishoudens van elektriciteit te voorzien. Om te voorkomen dat de supercomputer oververhit raakt, moet die gekoeld worden met water. De universiteit onderzoekt nu manieren om het opgewarmde koelwater te gebruiken om andere gebouwen mee te verwarmen en daarmee de klimaatimpact van de computer te beperken.

Het is nog niet duidelijk wanneer Isambard-AI klaar zal zijn, maar de verwachting is halverwege 2024. Toch hoeven wetenschappers niet zo lang te wachten, ze kunnen er namelijk al onderzoek mee doen voordat de computer volledig voltooid wordt.

In samenwerking met Kijk Magazine, bronnen: University of Bristol, New Scientist