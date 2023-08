Verkoop van AI-chips stijgt met bijna 21 procent

De wereldwijde verkoop van AI-chips, erop gericht om het hefwerk van kunstmatig intelligente toepassingen als taalmodellen op zich te nemen, zal dit jaar met 20,9 procent gestegen zijn. Tegen eind 2023, zegt marktstudiebureau Gartner, is de wereldwijde markt zo’n 53 miljard dollar (48,8 miljard euro) waard.

Meer en meer organisaties over de wereld zullen de komende jaren AI-chips inbouwen in hun datacenters en endpoint-toestellen, zegt Gartner-analist Alan Priestley. ‘De ontwikkelingen in generatieve AI en het toenemende gebruik van een breed scala aan AI-gebaseerde toepassingen vereisen de inzet performante graphics processing units (GPU’s) en geoptimaliseerde halfgeleiderapparaten’

Vooral infrastructuur

Dat geldt vooral op niveau van IT-infrastructuren, maar ook in de consumentenelektronica zijn AI-chips in opmars: Samsung en Apple hebben er zo bijvoorbeeld in hun smartphones zitten. De vertegenwoordiging van consumentenelektronica in het totaal is nog niet enorm – 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro) – maar dat is wel bijna een verdubbeling ten opzichte van 2022.

De totale markt groeit dus iets minder snel, maar er wordt niettemin een stevige groei verwacht voor de komende jaren: in 2024 verwacht Gartner dat de totale omzet uit AI-chips al zal gestegen zijn naar 67,1 miljard dollar (62,1 miljard euro), en tegen 2027 moet er al een verdubbeling te zien zijn ten opzichte van het lopende jaar, naar 119,4 miljard dollar (110,4 miljard euro).

Van GPU’s naar gerichte AI-chips

Onder ‘AI-chips’ worden vandaag zowel speciaal op kunstmatig intelligente toepassingen gerichte chips gerekend, zoals de AI Engine van de Amerikaanse chipmaker Qualcomm. Maar ook grafische chips worden vandaag, dankzij de hoge performantie die ze leveren, en masse ingezet voor AI-taken. Die verhouding zal op langere termijn overhellen naar de gerichte AI-chips, denkt Gartner.

Priestley: ‘Voor veel organisaties zullen grootschalige implementaties van aangepaste AI-chips de huidige overheersende chiparchitectuur – losstaande GPU’s – vervangen voor een breed scala aan AI-gebaseerde workloads, vooral die op basis van generatieve AI-technieken.’