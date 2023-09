VS onderzoekt ‘superchip’ in nieuwe Huawei smartphone

De Amerikaanse overheid is een officieel onderzoek gestart naar de Chinese chip in de nieuwe Huawei Mate 60 Pro(+). Die lijkt geavanceerder dan wat de VS voor mogelijk had geacht.

De recente lancering van de Huawei Mate Pro en diens plus-versie zorgde de afgelopen twee weken voor veel opschudding in Washington. Vooral de nieuwe 7-nanometerprocessor in de smartphone bracht het debat op gang. De Amerikaanse overheid legt al twee jaar lang sancties en beperkingen op aan China en Chinese ontwikkelaars, net om te voorkomen dat China geavanceerde chips kan ontwikkelen die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Maar uitgerekend tijdens het bezoek van Amerikaans minister van Handel, Gina Raimondo, aan China, lanceerde Huawei zijn nieuwste model. Dat roept bij de Amerikanen heel wat vragen op over de doeltreffendheid van hun strategie tegen de ontwikkeling van Chinese technologie.

De nieuwe Huawei Mate 60 Pro waarin de 7-nanometerprocessor zit. © Huawei

Zwarte lijst

Het Amerikaanse ministerie van Handel kondigde aan dat het werkt aan het verzamelen van meer informatie over de 7-nanometerprocessor. De chip is ontwikkeld door SMIC – Semiconductor Manufacturing International Corporation – dat, net als Huawei, op de ‘zwarte lijst’ staat. Bedrijven op die zwarte lijst krijgen in geen geval toegang tot Amerikaanse technologie.

Triomf

Dat Huawei hun nieuwste smartphone net tijdens het bezoek van de Amerikaanse minister van Handel kon lanceren, zorgt op Chinese sociale media voor een stortvloed aan nationalistisch sentiment. Kort na de lancering van de Mate 60 pro kwam het krachtigere plusmodel uit, opnieuw een schepje erbovenop. Veel Chinezen zien de nieuwe apparaten dan ook als een overwinning op de Amerikaanse sancties die hun land opgelegd kreeg.