Wie beheert de mainframes van de toekomst?

De geruchten over de dood van het mainframe zijn sterk overdreven. De HoGent startte een tijd terug met een specialisatie ‘Mainframe Expert’. Bedoeling is organisaties te helpen die wanhopig op zoek zijn naar een Cobol-programmeur.

Hoewel hun einde ondertussen al sinds de jaren ‘90 wordt aangekondigd, blijven mainframes populair voor grote bedrijven, zoals banken, die een hoop specifiek en secuur rekenwerk hebben. ‘Organisaties willen die extra rekenkracht om een steeds groeiend aantal transacties te verwerken’, zegt Frank Van der Wal, Technical leader bij IBM z Systems. ‘Daarnaast merken we ook de vraag om kunstmatige intelligentie toe te passen op die transacties, om bijvoorbeeld fraude op te sporen.’

Het belangrijke vraagstuk lijkt hier vooral, zoals elders in de IT, het vinden van het juiste personeel. ‘Vijftien jaar geleden is de bedrijfswereld naar ons gekomen met de vraag naar mensen die skills hebben op mainframe, en wilden ze dat we daar iets voor inrichtten,’ zegt Leendert Blondeel, docent IT aan de HoGent. ‘We hebben nu een mainframe curriculum.’ De hogeschool is daarmee een van de weinige in Europa die de nood naar geschoolde mainframe-experts invult. Het curriculum wordt dan ook gretig ondersteund door samenwerkende bedrijven. ‘We werken onder meer met ‘work based learning’ waarbij studenten naar bedrijven kunnen gaan voor stages en opleidingen. Er is ondertussen een wachtlijst van bedrijven die willen meewerken,’ zegt Blondeel.

Duiding

Blijft de vraag hoeveel studenten van vandaag nog bekend zijn met het concept. ‘Studenten kennen mainframes wel, maar er is nood aan duiding’, zegt Blondeel. ‘Mainframes komen weinig in de pers, omdat ze nooit ineens uitvallen, bijvoorbeeld. Ze zitten heel diep in de backend van een bedrijf, dus je komt daar zelden mee in contact.’ De gemiddelde consument gebruikt vaak processen die op een mainframe draaien, zo is het idee, maar dat gebeurt dan achter allerlei lagen van apps of banksoftware. ‘Wat dat betekent voor je leven, of voor de economie, dat moeten we hen uitleggen. Eens ze dat weten, zijn ze vaak wel geïnteresseerd’, aldus Blondeel.

Mainframes komen weinig in de pers, omdat ze nooit ineens uitvallen

Maar laten we wel eerlijk zijn, als u een passie hebt voor app-design, is dit misschien niet de richting die u uit wilt. Want jawel, Cobol is nog altijd een dingetje, en is de programmeertaal voor veel van wat er op mainframes gecodeerd wordt. ‘Al is Cobol een programmeertaal als een andere’, zegt Blondeel. ‘Ze kennen al een hele hoop andere programmeertalen, dus zo verschillend is dat niet. Eens je de switch gemaakt hebt dat je voor mainframe kiest, dan weet je dat het een skill is die veel gevraagd wordt.’

Docker op de mainframe

IBM, belangrijkste maker van mainframes, wijst er ook graag op dat de toestellen met hun tijd meegaan. Zo zijn er ondertussen initiatieven om bijvoorbeeld de Python-taal te draaien op een mainframe, of te werken met Docker containers. ‘Ook Java is al 20 jaar beschikbaar,’ zegt Frank Van der Wal. ‘Cobol is de ‘go to’ op het platform, maar we werken bijvoorbeeld aan platformen om die taal via AI om te zetten naar een meer Java-gebaseerde taal. Als we met studenten praten, denken ze aan de klassieke terminals die gebaseerd zijn op karakters, maar je kan vandaag wel ontwikkelen met contemporaine tools. Die code zit ook in een Github pijplijn. Zolang die development train hetzelfde blijft, is er geen probleem.’

Wie komt daar dan op af? ‘In eerste instantie de studenten die geïnteresseerd zijn in backend, in data, AI, of een combinatie van dat alles’, zegt Blondeel. Gezien mainframes vooral door multinationals worden gebruikt, zullen deze studenten ook bijna automatisch bij grotere bedrijven terechtkomen. ‘Vaak willen ze een extra uitdaging in hun job, met meer opportuniteiten voor hun carrière. Je hebt dan ook een unieke skill’, aldus nog Blondeel.