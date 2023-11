HP wil integratie met Poly verder uitdiepen én uitspelen

Een jaar na de overname van Poly is duidelijk dat de technologie een ankerpunt is in de strategie van HP rond het hybride werken.

Het is ondertussen zo’n jaar geleden dat HP meer dan drie miljard euro neerlegde voor Poly, dat onder meer headsets, webcams en video-apparatuur voor vergaderzalen levert. Ondertussen wordt meer en meer duidelijk wat de plannen rond Poly precies zijn en is de integratie een feit. “Of laat het ons er op houden dat we goed op weg zijn”, lacht Jennifer Adams, senior director Hybrid Systems bij HP. Zelf kwam ze na de overname van Poly bij HP terecht. Nog daarvoor werkte ze bij Plantronics, dat Polycom in 2018 kocht en het hernoemde naar Poly. We spreken Adams in het hoofdkantoor van HP in het Californische Palo Alto, waar CEO Enrique Lores net daarvoor orakelde dat binnen enkele maanden de AI-pc – lokale AI-rekenkracht in plaats van via de cloud – er aan komt, en dat we dan niet langer van een ‘personal computer’ maar ‘personal companion’ zullen spreken. Alex Cho, president Personal Systems bij HP, hintte even nadien dat de klassieke bediening van een pc – toetsenbord en muis – in een AI-pc aangevuld zal worden met andere manieren: stem of gebaren bijvoorbeeld. Maar in een context van hybride werken – van het bureau op kantoor of een zaaltje bij een klant over het satellietkantoor tot de thuis-omgeving – zal de toekomstige pc zich meer en meer moeten aanpassen aan de omgeving. “En dat is waar de technologie van Poly in beeld komt”, zegt Adams. “Poly staat sterk in audio en video en is in die zin een perfecte match voor HP”, klinkt het.

‘Hybride meetings die even echt aanvoelen als fysieke meetings? Daar zijn we echt bijna’

Collaboration

Poly valt nu helemaal onder de ‘collaboration solutions’ van HP, maar blijft als merk wel bestaan – net zoals HP bijvoorbeeld ook al de gamingmerken Omen en HyperX in huis heeft. “Voor mij houdt het steek om Poly als merk te behouden. Video-apparatuur in vergaderzalen? Die markt heeft Poly echt uitgebouwd en de bedrijvenmarkt weet dat ook. HP is een sterk merk maar staat toch veel meer voor compute”, zegt Adams. “Verwacht de komende tijd vooral innovatie op dat vlak, want de combo HP en Poly willen we meer en meer gaan uitspelen”, voegt ze daar nog aan toe. “Seamless collaboration, dat is waar we voor gaan en Poly kan ons de nodige puzzelstukken leveren”, zegt Alex Cho, die het voorbeeld geeft van automatische ‘pairing’: “Het idee dat alles gewoon out of the box werkt. In een vergaderzaal toekomen en de videoconferencing werkt gewoon zonder dat je allerlei handelingen moet doen. Je laptop maakt automatisch verbinding, volledig seamless. Het is hoog tijd dat dat eindelijk kan.” Tenminste: als u een HP-laptop gebruikt. “We blijven zeker vendor agnostic werken, maar waar we vroeger Poly-oplossingen ook bundelden met Dell- en Lenovo-apparatuur is dat nu uiteraard alleen nog maar met HP. Het grote voordeel is dat je bijvoorbeeld voor een headset van Poly meteen Bluetooth Direct kan gebruiken. Als we de chips aan beide kanten controleren, kan je voor een naadloze ervaring gaan”, zegt Adams. “Het komt er op neer dat dingen als geluidsonderdrukking, camera framing of audiokwaliteit stuk voor stuk technologieën zijn waarin Poly al lang sterk staat. Dat IP is nu eigendom van HP en HP kan daar ook in de laptop mee aan de slag.”

AI in de vergaderzaal

In Palo Alto toont HP enkele van de innovaties waarrond het momenteel werkt; rond devices, sectorspecifieke oplossingen maar even goed ook rond de vergaderzaal. Denk aan een steeds uitgebreider gamma van videoconferencing-apparatuur, op maat van de zaal. In de grootste zalen is ‘Best Face Forward’ een van de nieuwe op AI gebaseerde oplossingen. “Deelnemers op afstand kunnen zo veel beter gezichtsuitdrukkingen lezen én gebaren opmerken”, zegt Cho.

De eerste productaankondigingen met zowel de HP als Poly-logo’s er op zijn ondertussen een feit. “Windows-gebaseerde kamersystemen die zowel voor Microsoft Teams als Zoom gecertificeerd zijn. We hebben bijvoorbeeld ook een mini-conferencing pc om kleinere vergaderkamers mee uit te rusten. We zijn trouwens de enige ter wereld die zo’n opstelling volledig zelf end-to-end kunnen aanbieden”, zegt Adams. Voor de allerkleinste kamers – het thuiskantoor dus eigenlijk – zijn er oplossingen op basis van webcams. Voor de allergrootste zijn er oplossingen met multi-camera opstellingen en de intelligent director feature van Zoom. Aan de hand van drie camera’s worden zo tot 16 mensen in één kamer simultaan in beeld gebracht. “Wanneer iemand het zicht op een collega in de ruimte blokkeert, dan detecteert de AI dat en neemt een andere camera het over”, geeft Adams een voorbeeld.

Komen we dan toch ooit tot een situatie waarin een hybride meeting voor iedereen aanvoelt als exact hetzelfde als een volledig fysieke meeting? “Ik denk het eigenlijk wel ja, en volgens mij is dat niet eens zo ver af als je nu misschien denkt. AI zal zeker een deel worden van de oplossing die voor die ervaring gaat zorgen”, antwoordt Jennifer Adams gedecideerd.