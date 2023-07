IDC: Dataverbruik staat voor stevige verandering door AI en governance-regels

De huidige economische ontwikkelingen zijn van beperkte invloed op de Europese markt voor big data en analytics software, voorspelt IDC. De marktonderzoeker verwacht dat onder meer generatieve AI en Environmental, Social en Governance (ESG) het datagebruik de komende jaren gaan veranderen.

Zowel de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne als de inflatie in Europa zijn van lichte invloed op de big data- en analysemarkten in West-Europa, zo schrijft IDC. De markten maakten in de tweede helft van 2022 een jaar-op-jaar groei van 18,7% door, ten opzichte van 21,5% groei in de eerste helft van het jaar. Die groeivertraging is groter in Centraal- en Oost-Europa, met een groei van slechts 0,5% op jaarbasis.

IDC verwacht echter dat de Europese vooruitzichten gaan verbeteren, met een groei van 14% in 2023 en een opwaartse trend in de volgende jaren. De ongeremde groei van data-analyse en AI-oplossingen moet op zijn beurt de vraag naar tools en platforms voor business intelligence en analyse stimuleren.

‘Generatieve AI is belangrijke aanjager van groei’

‘Een van de belangrijkste aanjagers van groei zal de opkomst van generatieve AI zijn,’ zegt Veronika Paal, senior onderzoeksanalist met IDC European Software Data & Analytics. ‘Alle grootste spelers op deze markt hebben al de toevoeging van verschillende generatieve AI-oplossingen aan hun big data- en analyseportfolio aangekondigd, waaronder AWS Sagemaker, Salesforce Einstein, Azure Open AI Service en Oracle Data Safe.’

Generatieve AI is echter slechts een van de factoren die de markt beïnvloeden, volgens IDC. Matija Misic, onderzoeksanalist bij IDC European Software Data & Analytics: ‘Leveranciers gaan steeds meer op zoek naar manieren om hun data-analyseprocessen te verbeteren, vooral op het gebied van Environmental, Social en Governance (ESG). Daar drijft de veranderende Europese regelgeving en aankomende normen voor duurzaamheidsrapportage, zoals ESRS, bedrijven ertoe om hun prestaties te verbeteren.’

In samenwerking met Dutch IT Channel