Kortrijks softwarebedrijf BizzMine neemt Britse sectorgenoot Sercle over

BizzMine neemt, met hulp van durfkapitaalgroep Fortino Capital, het Britse softwarebedrijf Sercle Software over. Dat geeft de Kortrijkse specialist in kwaliteitsbewakingssoftware, die aan een internationale groei bezig is, een stevigere voet aan de grond in het Verenigd Koninkrijk.

Sinds 1995 is BizzMine, aanvankelijk onder de naam Vivaldi Software, actief in de zogeheten Quality, Health, Safety en Environment (QHSE)-softwaremarkt: ze bouwen cloud- en webgebaseerde software op maat van bedrijven hun noden op gebied van kwaliteit, veiligheid en leefmilieu, die de workflow meteen ook in lijn brengt met wereldwijde standaarden in al die domeinen. BizzMine groeide de afgelopen 28 jaar uit tot een wereldspeler op dat gebied, met klanten als transportgroep H.Essers, voedingsproducent Oatly, farmabedrijf Carbogen Amcis en staaldistributeur Kloeckner. Die worden bediend vanuit een veertigtal kantoren in Europa, de V.S., Azië en Groot-Brittannië.

Partner wordt dochter

Op die laatste markt verkocht en implementeerde softwarebedrijf Sercle Software, gevestigd in Preston, al BizzMine-software bij klanten in onder meer de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie, en bij politiediensten. Allemaal strikt gereguleerde sectoren, waarvoor het bedrijf zijn kennis van verscheidene ISO- en andere standaarden in de strijd gooit. Die voormalige commerciële partner wordt nu, voor een niet nader genoemd bedrag, overgenomen door BizzMine. Oprichter Hiren Gandhi blijft aan als commercieel manager van de nieuwe dochteronderneming. ‘De Britse markt voor kwaliteitsmanagement biedt veel kansen en een groot onontgonnen potentieel’, zegt BizzMine-oprichter Peter De Brabandere.

Groeitraject

BizzMine is aan een internationaal groeitraject bezig sinds maart vorig jaar, toen durf- en groeikapitaalgroep Fortino Capital in het bedrijf stapte. Sindsdien versnelde de internationale expansie, verdubbelde het team in grootte, en werden de sales-, marketing- en HR-inspanningen vergroot. Fortino ziet de vraag naar kwaliteitsmanagementsoftware alleen maar toenemen in tijden van onzekerheid, en de platformen die BizzMine bouwt dekken het hele traject – met onder meer efficiënte afhandeling van klachten, kwaliteitscontrole bij transport, correcte naleving van strikte wetten, behalen van ISO-certificaten – afdekt. Voor BizzMine is het, zegt Investment Director Toon Smets bij Fortino Capital, de ‘ambitie om een toonaangevende eQMS-speler in Europa te worden.’