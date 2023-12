Nomeo beheert vier jaar lang de domeinnamen van de overheid

Het Gentse Nomeo heeft de overheidsopdracht van Belnet gewonnen voor het beheer van domeinnamen van hogeronderwijsinstellingen, onderzoekscentra en overheidsdiensten. De overeenkomst heeft een waarde van zo’n 200.000 euro.

Nomeo en Belnet werken al sinds 2016 samen voor de registratie en het beheer van domeinnamen. Ook de komende vier jaar zal het Gentse bedrijf zorgdragen voor de circa negenduizend domeinnamen met meer dan honderd extensies (.com, .be, .org, …) van de klanten Belnet, de IT-partner voor het hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheidsdiensten in ons land.

ICANN-gecertificeerd

Enkele bekende organisaties waarvan Nomeo de domeinnamen beheert zijn VRT, Sciensano, Katholieke Hogeschool Vives, Provincie Oost-Vlaanderen, Universiteit Antwerpen, Infrabel en imec. Belnet maakt daarbij gebruik van de private label-diensten van Nomeo. Onderliggend verloopt de automatisatie voor de communicatie met de registry, het aansturen van nameservers en instellen van de diensten via software van Nomeo.

‘Voor sommige domeinnamen werken we rechtstreeks samen met DNS Belgium en EURid, maar waar dat niet mogelijk is, kunnen we altijd beroep doen op Nomeo’, zegt Bruno Goossens, System Administrator bij Belnet. Nomeo heeft intussen meer dan achtduizend klanten en beheert ruim 44.000 domeinnamen. Sinds 2023 is Nomeo, als derde speler in België, officieel ICANN-gecertificeerd.