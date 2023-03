Onderzoek: ‘83% van alle CIO’s moet dit jaar meer met minder doen’

Niet minder dan 93% van de CIO’s verwacht dat ze in 2023 over een groter IT-budget kunnen beschikken. Toch voelt 83% van hen de druk om hun budget zo effectief mogelijk te besteden. De primaire focus ligt daarbij op het indammen van cloudgerelateerde kosten en terugdringen van de toenemende hoeveelheid overconsumptie. Dit blijkt uit het CIO Pulse: 2023 budgets & priorities-onderzoek van SoftwareOne.

De leverancier van software en cloudoplossingen ondervroeg in totaal zeshonderd CIO’s en IT-besluitvormers, in Groot-Brittannië en de VS, naar de manier waarop de huidige economie van invloed is op hun prioriteiten. 72% van de ondervraagden gaf toe dat ze door extra kosten achterliepen met hun digitale transformatie. ‘Dat is zorgwekkend omdat er van 92% van alle CIO’s wordt verwacht dat ze initiatieven voor digitale transformatie ontplooien. Het management wil dat die dit jaar als omzetgenerator gaan dienen’, stellen de onderzoekers van SoftwareOne.

‘Haastige overstap naar de cloud’

Van de respondenten zegt 38% dat het voortwoekeren van de overconsumptie voornamelijk te wijten is aan de haastige overstap naar de cloud tijdens de coronacrisis. Zo liet 31% het na om hun workloads in aanloop naar het migratieproces te optimaliseren. Nog eens 38% geeft aan dat hun organisatie zich had verkeken op de kosten voor het inrichten van cloudomgevingen, met forse budgetoverschrijdingen als gevolg.

Veel organisaties beschikken ook nog steeds over diverse legacy IT-systemen op locatie, blijkt uit het onderzoek. Ruim de helft (51%) van alle CIO’s zegt dat de complexiteit van deze IT-oplossingen tot hun drie belangrijkste uitdagingen behoort.

Meer transparantie

‘Bedrijven worstelen met de onzekere economische situatie en dat maakt het enorm lastig om grote IT-transformaties te plannen’, aldus Daniel Perrier, director services & innovation bij SoftwareOne. ‘Tegelijkertijd moéten organisaties wel naar de cloud overstappen en hun legacy-applicaties moderniseren om concurrerend te kunnen blijven’. Perrier merkt dat er een sterke behoefte bestaat aan een combinatie van innovatie en optimalisatie: ‘Onze klanten vragen om stapsgewijze transformatie-initiatieven in plaats van grootscheepse migratieprojecten, want daar valt moeilijk goedkeuring voor te krijgen als de budgetten onder druk staan’.

Dit is terug te zien in de onderzoeksresultaten. 45% van alle CIO’s geeft aan dat meer transparantie en grip op de kosten hen zou helpen om meer waarde te putten uit hun investeringen in de cloud. Daarmee zouden ze ook meer draagvlak bij het management krijgen. Om dat te bewerkstelligen is 80% van plan om hun investeringen in FinOps op te voeren. Ongeveer 39% zegt gebruik te zullen maken van cloud-native tools voor het terugdringen van de licentiekosten.

Ondanks de druk op het budget wil 82% van de respondenten meer aan de modernisering van applicaties uitgeven. Daarnaast blijft cybersecurity een belangrijke prioriteit: 92% voert de investeringen daarin op.