Orange Belgium en Telenet Business slepen grote raamcontracten van Vlaamse overheid binnen

De Vlaamse overheid heeft Orange Belgium en Telenet Business een aantal grote raamcontracten toegewezen. Orange Belgium wordt de partner voor mobiele connectiviteit en IoT-diensten voor de komende periode van minimum vijf jaar, verlengbaar tot zeven jaar. Telenet Business wordt huisleverancier voor vaste connectiviteit en cloud PBX, een overeenkomst met een looptijd van maximum zeven jaar. Proximus verloor enkele belangrijke pakketten.

Sinds 2018 leverde Proximus vaste en mobiele diensten aan de Vlaamse overheid. De komende jaren levert het telecombedrijf uitsluitend nog PSTN-lijnen, maar dat is een uitdovende dienst op het oude kopernetwerk.

M2M en IoT

Het nieuwe overheidscontract met Orange Belgium, ter waarde van ruim 23 miljoen euro, omvat een aanbod van mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik en van Machine to Machine (M2M) en Internet of Things (IoT) voor diverse administratieve entiteiten. In totaal zullen meer dan 75.000 simkaarten en 9.500 kaarten voor M2M- en IoT-diensten worden geactiveerd, aldus Orange Belgium in een persbericht.

Het bedrijf wijst erop dat het zich in Vlaanderen al ‘geprofileerd heeft als een echte innovator’ met de opening van het eerste 5G-netwerk in de haven van Antwerpen, en de uitrol van 5G-technologie in Antwerpen, Gent, Leuven en langs de Vlaamse kust.

Gigabit-connectiviteit

Telenet Business haalt na Schoolnet en Belnet opnieuw twee grote overheidscontracten binnen, ditmaal voor een totale maximale waarde van bijna 43 miljoen euro. Het laat de Vlaamse overheid, lokale besturen en tal van organisaties vaste telefonie- en datacommunicatiediensten afnemen via de infrastructuur van Telenet.

​Telenet beschikt over een gigabitnetwerk met hoge bandbreedtes. ‘Bedoeling is om de verschillende diensten van de Vlaamse overheid daarop aan te sluiten en bovendien service te verlenen specifiek op maat voor de Vlaamse overheid. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom het contract naar Telenet is gegaan’, klinkt het in een mededeling.

Het tweede raamcontract dat naar Telenet Business gaat omvat de zogenaamde cloud PBX of virtuele telefooncentrale. ‘Dat is een efficiënt systeem met allerhande telefonie-toepassingen, zoals snelkeuze-telefoonnummers of ‘wachten bij bezet’-diensten. Door de centrales uit die bedrijven weg te halen en onder te brengen in de cloud, beheren we de volledige centrale vanop afstand’, zegt Geert Degezelle, ​ Chief Commercial Officer B2B bij Telenet Business. Hoewel de focus op toekomstgerichte virtuele telefooncentrales komt te liggen, zal het telecombedrijf naar eigen zeggen ook oudere systemen zoals ISDN-lijnen of fax- en modemverkeer blijven ondersteunen

Eerder dit jaar won Telenet Business ook al het raamcontract voor WAN-connectiviteit tussen alle overheidsdiensten die zijn aangesloten bij Belnet. Dat is het nationaal onderzoeks- en onderwijsnetwerk dat specifieke IT-diensten levert aan federale (FOD’s/POD’s) en lokale overheden, universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. Deze raamovereenkomst voor vijf jaar heeft een waarde van maximaal 73 miljoen euro.

In mei 2023 startte Telenet Business ook met de activatie van het nieuwe Schoolnet-raamcontract dat alle scholen in Vlaanderen toelaat om de overstap naar glasvezel te maken.

Op de vorige aanbesteding van de Vlaamse telecomcontracten volgde overigens een juridische procedure. Orange trok naar de Raad van State om de toekenning van de contracten voor vaste en mobiele telefonie aan Proximus te laten vernietigen. Het rechtscollege veroordeelde de Vlaamse overheid vorig jaar uiteindelijk tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 1,2 miljoen euro plus intresten.