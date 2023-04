Proximus fuseert Davinsi Labs en Umbrio

Proximus gaat haar Antwerps en Nederlands dochterbedrijf voortaan samenzetten. De merknamen blijven, maar samen willen ze met een breder aanbod in de Benelux actief zijn.

Umbrio is een van oorsprong Nederlands bedrijf dat in 2018 werd overgenomen door Proximus om haar zakelijk IT-aanbod uit te breiden. De hoofdzetel ligt in Rijswijk en het bedrijf legt zich toe op monitoring. Een jaar eerder in 2017 nam Proximus al het Antwerpse beveiligingsbedrijf Davinsi Labs over.

Voortaan zullen de twee samen actief zijn op de markt, onder de vleugels van Proximus. Het fusiebedrijf wordt geleid door Bram Fabeck met Erik Witte als Chief Vision Officer. De ambitie is om daarbij te focussen op Digital Service Intelligence in de Benelux.

Dat komt onder meer neer op het veilig en betrouwbaar verwerken van data, het optimaal laten werken van digitale diensten, technologie en applicaties en om inzichten uit de data van die diensten te halen. Het gecombineerde bedrijf telt meer dan honderd mensen.

Het is niet de eerste keer dat de twee dochterbedrijven elkaar tegenkomen. Ook al in 2019 zette Proximus een aantal dochterbedrijven samen onder de naam ‘Proximus Accelerators’. Dat omvatte toen Be-Mobile, ClearMedia, Codit, Davinsi Labs, Unbrace en Umbrio, al ging dat niet om een fusie, maar wel om de ambitie om samen naar de klant te trekken.

De namen Umbrio en Davinsi Labs blijven wel behouden. De integratie van de twee bedrijven zal later dit jaar afgerond worden.