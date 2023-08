Adobe-medestichter John Warnock overleden

Dr. John Warnock, de medeoprichter van softwaremaker Adobe, is op 82-jarige leeftijd overleden. Het bedrijf dat hij in 1982 stichtte resoneert sterk bij professionelen in onder meer fotografie, film en de grafische sector.

Met het overlijden van computerwetenschapper Dr. John Warnock zijn beide oprichters van Adobe er niet meer: medestichter Charles Geschke overleed twee jaar geleden. In 1982 hielden de twee Adobe Systems boven de doopvont in Warnocks garage in Palo Alto.

Vandaag is het, vanuit het Californische Mountain View, een onderneming met een jaaromzet van 17,6 miljard dollar (16,2 miljard euro) dankzij succesproducten als Photoshop, Premiere, InDesign en Dreamweaver. Naast die vooral op creatieve sectoren gerichte productiviteitssoftware is Adobe ook het bedrijf dat van .pdf een wereldwijd welbekende standaard maakte.

Bestuurder gebleven

Dr. John Warnock bleef ceo van Adobe tot in 2000. Samen met Geschke bleef hij nog co-bestuursvoorzitter tot in 2017, en was tot zijn overlijden afgelopen weekend nog altijd bestuurder bij het bedrijf. In een communiqué gaf Adobe geen oorzaak voor het overlijden mee. Hij laat zijn echtgenote Marva Warnock achter, een grafisch ontwerper die in de vroege jaren 80 het overbekende Adobe-logo uittekende, en drie kinderen.

‘Onwaarschijnlijk inzicht’

Huidig Adobe-CEO Shantanu Narayen schreef in een e-mail aan de meer dan 29.000 Adobe-medewerkers: ‘Johns genialiteit en technologische innovaties veranderden de wereld. (…) Hij had een onwaarschijnlijk inzicht in welke technologieën klanten zouden verrassen en bedrijfswaarde zouden creëren.’