Cisco gaat voor eenvoud en AI

Cisco kondigt op haar eigen conferentie een nieuwe aanpak aan voor haar producten en diensten. Tegelijk kijkt de netwerkspecialist ook naar AI om haar producten te verbeteren.

Algemeen mikt Cisco op vereenvoudiging. Het wil klanten naar platformen en clouds en mikt op vereenvoudiging doorheen haar productportfolio. Zo wil Cisco networking Cloud naar één platformervaring gaan voor alle netwerkdomeinen, waar het netwerk ook proactief te beheren valt, met minder silo’s en minder werk voor de mensen achter dat beheer.

Rond Cisco Security kondigt het bedrijf Cisco Secure Access aan, een SSE (security service edge) aanbod. Dit belooft naadloze toegang vanaf elke locatie met elk toestel via elke applicatie via één platform.

Het bedrijf kondigt ook de algemene beschikbaarheid van Full-Stack Observability of FSO aan. Dat is een platform voor het ontwikkelen van een applicatie ecosysteem, volgens Cisco in een open en uitbreidbare architectuur. Tegelijk komt er een wederzijdse integratie tussen AppDynamics en ThousandEyes.

AI

Zoals elk techbedrijf ontsnapt ook Cisco niet aan de AI-hype. Rond kunstmatige intelligentie kondigt het aan dat WebEx generative AI gaat gebruiken om gesprekken samen te vatten om tijd te winnen. In Cisco Security Cloud zal AI worden ingezet om policy management minder complex te maken.

Los van AI, maar in het verlengde van WebEx kondigt het ook de Room Bar Pro aan. Een brede videobar met aanraakscherm en voorzien van Nvidia processors, volgens Cisco een zeer krachtige videotool met brede camera om een hele vergaderzaal dichtbij te brengen.