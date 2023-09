Dennis Austin, mede verantwoordelijk voor PowerPoint, is overleden

Austin was de belangrijkste ontwikelaar voor de presentatiesoftware van 1985 tot 1996. Hij werd 76 jaar oud.

Dennis Austin is een van de mede-makers van PowerPoint zoals we dat vandaag kennen, samen met Robert Gaskins. Austin werkte als software-ontwikkelaar voor het bedrijf Foretought and co, waar hij in de jaren tachtig de presentatiesoftware mee vorm gaf. PowerPoint kwam in 1987 op de markt en enkele maanden later nam Microsoft het bedrijf erachter over.

Austin zou nog tot 1996 aan boord blijven als de hoofdontwikkelaar van PowerPoint, waarna hij op pensioen ging. Volgens Gaskins kwam Austin met ‘minstens de helft van de belangrijke ontwerpideeën’ voor PowerPoint, zo schreef hij in zijn boek Sweating Bullets: Notes about Inventing PowerPoint.

Dennis Austin overleed in zijn huis in Los Altos in Californië begin september, zo rapporteert The Washington Post. Hij werd 76 jaar oud en leed aan longkanker.