Fout in software-update zorgt voor verkeerde aankondigingen in veel treinstations

Door een fout bij een software-update, worden dinsdagochtend in verschillende stations alle treinen aangekondigd in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. Dat heeft Thomas Baeken van spoorwegnetbeheerder Infrabel, ook verantwoordelijk voor de computersystemen, bevestigd. De ICT-dienst van Infrabel probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

‘Gisterenavond is er een softwareupdate doorgevoerd’, laat Baeken weten. ‘Er zat een bug in het programma, waardoor nu meer treinen dan normaal in vier talen worden omgeroepen. Het gebeurt niet overal, maar wel in een groot deel van de stations.’ Normaal zijn de viertalige aankondigingen alleen voorbehouden voor internationale treinen.

Geen impact op het verkeer

Treinreizigers meldden via Twitter dat de vier talen te horen zijn in de stations van onder meer Antwerpen-Centraal, Lokeren en Brussel-Zuid. Het is nog onduidelijk wanneer het probleem zal verholpen zijn. De Infrabel-woordvoerder verzekert dat de aangepaste mededelingen geen impact hebben op het treinverkeer.