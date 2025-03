Je kan nu met één knop evenementen uit Gmail aan de Agenda toevoegen

De functie komt er met ondersteuning van Google’s Gemini AI, maar is voorlopig alleen beschikbaar in de betalende versie van Gmail.

Google is al een tijdje bezig met het integreren van zijn Gemini kunstmatige intelligentie in verschillende van zijn programma’s en deze keer is het de beurt aan Gmail. Een nieuwe functie laat je Calendar-afspraken maken op basis van de inhoud van je e-mails.

Als die e-mails in het Engels zijn, en Gemini herkent dat het om een uitnodiging gaat voor aan vergadering, een feestje of ander event, dan verschijnt er boven de mail een knop die voorstelt om dat event toe te voegen aan je Agenda. Je kan die afspraak vervolgens nog zelf aanpassen, als je wilt.

Op zich is de functie niet volledig nieuw. Gebruikers van Gmail weten misschien al dat Google dingen als vliegtickets herkent en kan toevoegen aan je Agenda. Die functionaliteit wordt dus uitgebreid. De knop is er vooralsnog alleen in het Engels en voor gebruikers van de betalende Workspace-suite (Business en Enterprise) in de browser.

Babbelen met Gemini

Daarnaast begint Google ook een tweede functie in Agenda in te bouwen: een ondertussen herkenbare Gen AI chatbot. Het idee daarachter is dat je niet alleen afspraken toevoegt via Gemini, maar dat je de Agenda ook kan vragen wanneer bijvoorbeeld je volgende doktersafspraak is, of wanneer je collega verjaart. Je kan ook een samenvatting vragen van wat er morgen op de planning staat.

Deze functie is momenteel nog in een testfase, en is alleen beschikbaar voor gebruikers van Google Workspace Labs.