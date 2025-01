Microsoft komt met Copilot die je per gebruik betaalt

Microsoft start met Microsoft 365 Copilot Chat, een herverpakte versie van de gratis AI-chatbot Copilot. Deze komt met ‘AI agents’ die worden aangerekend per gebruik.

In de praktijk gaat het om een rebranding van de Bing Chat Enterprise, dat later herdoopt werd tot Copilot. Die chatbot is Micrsofts versie van een AI-model dat moet kunnen concurreren met bijvoorbeeld ChatGPT of Google’s Gemini. De belangrijkste toevoeging in deze nieuwe versie zijn AI Agents in de chat zelf (die kreeg je voordien alleen als je betaalde voor een Copilot-abonnement).

Zo’n agent kan je specifieke taken toewijzen, zoals het beheren van je inbox of het automatiseren van handelingen. In Copilot Studio zal je nieuwe agents kunnen bouwen en gebruiken. Die kan je zowel op webdata laten werken, als op eigen data. Hoewel de chats met het GPT-model gratis zijn, moet je voor die agents wel betalen, maar dan op basis van gebruik. Dat gebruik wordt dan gemeten in hoeveelheid berichten die je met de Copilot agent over en weer stuurt.

De nieuwe Copilot Chat is dus in principe een uitgeklede versie van Microsoft 365 Copilot, en lijkt er deels te komen om organisaties en hun werknemers kennis te laten maken met de kunstmatige intelligentie van het bedrijf. Zo hoopt Microsoft hen ook te overhalen om een ‘echt’ abonnement te nemen, al blijkt dat aan dertig dollar per maand per gebruiker momenteel te duur voor veel organisaties . Zo’n volledige Copilot bevat onder meer voorgebouwde ‘agents’ en laat je allerlei AI-functies toepassen in de verschillende programma’s van 365, zoals Teams, Outlook en meer.