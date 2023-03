Microsoft maakt Outlook voor macOS volledig gratis

Techreus Microsoft stelt zijn personal information manager Outlook voortaan gratis beschikbaar aan Mac-gebruikers. Tot nu toe was voor de macOS-versie van het populaire programma een betaald Microsoft 365-abonnement vereist.

Outlook combineert een e-mailprogramma met uitgebreide kalenderfuncties, en geldt sinds jaar en dag als de standaardsoftware in zakelijke omgevingen. Apple zelf heeft niet echt een geïntegreerd alternatief en daarom is de beslissing van Microsoft om Outlook gratis te maken voor macOS-gebruikers best groot nieuws. Voorheen was de software zoals gezegd enkel beschikbaar in een Microsoft 365-abonnement, met prijzen die beginnen bij 69 euro per jaar (voor de Personal-formule).

Handoff-ondersteuning

Outlook voor Mac – te downloaden via de App Store – ondersteunt tal van e-mailaccounts, gaande van IMAP over Outlook.com tot Gmail en iCloud. Gecombineerd met uitgebreide agendafuncties is het programma ook de ideale compagnon voor de iOS-versie van Outlook, die overigens al langer gratis is.

De nieuwe versie is volgens Microsoft geoptimaliseerd voor de recente Silicon-processors van Apple. En in tegenstelling tot de klassieke Outlook-versie uit Microsoft 365 ondersteunt de versie uit de App Store ook de widget-functie van macOS en Handoff: daarmee kan je op je iPhone verder werken in Outlook waar je was gebleven op de Mac, en vice versa.