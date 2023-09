Microsoft trekt een streep door WordPad

In een volgende update van besturingssysteem Windows zal er geen WordPad meer zitten. De ingebouwde tekstverwerker van Windows hoorde al sinds 1995 bij het pakket.

In Microsofts nieuwe lijst van Deprecated features in Windows, elementen die Microsoft de komende tijd wil schrappen uit zijn besturingssysteem, valt op dat het softwarebedrijf zich af wil maken van WordPad. Die krijgt geen updates meer, en zal volledig worden verwijderd uit een aankomende update voor Windows.

Voor rich text documents, documenten met opmaak- en andere features bovenop de platte tekst zoals .doc- en .rtf-bestanden, duwt Microsoft zijn gebruikers resoluut richting zijn tekstverwerker Word. Voor platte tekst (veelal bestanden met extensie .txt) blijft Notepad wel nog in Windows zitten.

WordPad werd 28 jaar geleden toegevoegd aan het befaamde Windows 95, maar de roots van het Windows-onderdeel gaan helemaal terug naar de allereerste versie van het besturingssysteem uit 1985. In dat eerste decennium heette de ingebouwde tekstverwerker nog Microsoft Write.

WordPad had al meer geavanceerde features: gebruikers konden er tekst mee opmaken en afdrukken, met verschillende lettertypes en vetgedrukte, cursieve, gekleurde en gecentreerde tekst. Maar het miste diepere functies die courant werden in Word, zoals een spellingcontrole, synoniemenlijst, controle over paginering, voetnoten en eindnoten.